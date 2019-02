Isco dice que con Solari no tiene oportunidades de jugar en el Real Madrid

febrero 7, 2019 - 3:52 pm

El extremo del Real Madrid Francisco Alarcón ‘Isco‘, que ha pasado de imprescindible con Julen Lopetegui a prácticamente no jugar con Santiago Solari, se quejó este jueves de no “tener las mismas oportunidades” que sus compañeros.

“Totalmente de acuerdo con De la Red, pero cuando no gozas de las misma oportunidades que tus compañeros la cosa cambia…”, publicó el jugador ‘merengue’ en sus redes sociales en referencia a unas declaraciones del exjugador del Real Madrid Rubén de la Red recogidas por los medios españoles en las que afirmó que “el Madrid no espera a nadie, en la plantilla son todos muy buenos y quien no está a la altura es pasado por encima por sus compañeros”.

“Aún así sigo trabajando y luchando mucho a la espera de ellas! Hala Madrid!!”, concluyó Isco su publicación.

Isco perdió la titularidad al llegar Santiago Solari

Isco, imprescindible al inicio de la temporada para Julen Lopetegui, vio cortada su progresión tras una operación de apendicitis y con la llegada de Solari, que apenas ha contado con él.

Desde que el técnico argentino se hizo cargo del equipo a finales de octubre, Isco sólo ha disputado dos encuentros completos de 24 encuentros oficiales, en el resto sólo ha jugado algunos minutos o directamente no ha sido convocado o no ha saltado al césped.

Las preguntas sobre su ausencia han desaparecido ya, incluso, de las ruedas de prensa, en las que antes eran un tema recurrente al que Solari siempre respondía con un “son 24 jugadores y el trabajo de los entrenadores es elegir quiénes van a empezar el partido, quiénes se visten, los que se quedan fuera”, pero sin poner en cuestión en ningún momento la calidad del jugador.

La prensa española ha llegado a hablar de diferencias a nivel personal entre el Isco y su entrenador para explicar su ostracismo.

AFP