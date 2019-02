Hueco de gran magnitud afecta a los residentes de la 83 en Maracaibo

febrero 17, 2019 - 3:58 pm

Un “mega hueco” que se ha formado en la carretera de la calle 83-A del sector Santa María, específicamente en la bajada Nueva Vía, parroquia Chiquinquirá del municipio Maracaibo, ha causado malestar en la colectividad porque el mismo es de tal profundidad que afecta directamente a más de 200 familias.

El cráter tiene más de dos meses en el lugar y a decir de los vecinos de la zona “pasará más tiempo ahí”, pues informaron que al lugar han llegado autoridades gubernamentales y de Hidrolago para supervisar, pero solo se han limitado a decir que en aproximadamente tres meses le darán solución al problema, según refieren los moradores.

Una residente del sector informó que “los mismos vecinos cavaron el hoyo a raíz de que la empresa hidrológica fue notificada de que no nos llegaba el agua y nos dijeron que no tenían retroexcavadora para arreglar el bote de aguas, por lo que la misma comunidad decidió apoyar abriendo el agujero y así agilizarles el trabajo pero ni eso sirvió porque no han venido más a pesar de que ya tienen conocimiento de esta problemática, nos dejaron peor” declaró la mujer quien prefirió mantenerse bajo el anonimato.

“Cuando llega el agua, cada dos semanas, es peor el problema porque se inundan todas estas calles” refirió la ciudadana Mireya Guillén, otra habitante del área afectada, quien además indicó que con el bote de agua que se forma en el inmenso hoyo los lugareños lavan su ropa y aprovechan para extraer el vital líquido con baldes para llenar los recipientes y tanques en sus viviendas, “a pesar de que el agua sale marrón de la arena” resaltó la mujer con cara de resignación.

Por si fuera poco, el hueco no solo perjudica la red de aguas blancas sino que además obstaculiza la vía que ha debido ser delimitada con señalizaciones para evitar tragedias de mayor magnitud que involucren vehículos o personas.

“Con los niños vivimos más atentos de lo normal porque con lo curiosos que son tememos que puedan sufrir un accidente allí” sentenció otra vecina de la zona. “Le hacemos un llamado otra vez a la Alcaldía o a quien pueda resolver esto pronto porque este es un peligro inminente el que tenemos aquí en esta calle” dijo la afectada, quien aseveró que desde ha causa de este agujero formado en la carretera el agua no les ha vuelto a llegar por tubería en sus hogares.

Fotos: David Moreno