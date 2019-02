“Hoy no hay nada que celebrar”: Esto dice el novio pichirre

febrero 14, 2019 - 11:24 am

“Hoy no hay nada que celebrar”, “es un día común y corriente”, son las frases que muchas mujeres reciben de sus novios “pichirres” este 14 de febrero, día de los enamorados



Aunque muchos piensen que se trata de una tradición más empresarial que sentimental, esta costumbre tiene su origen en el Imperio Romano y se remonta al siglo III. Actualmente es una de las ocasiones más conocidas en el mundo para festejar no solo el amor, sino también la amistad.

En este día unos celebran. Es común que las parejas se hagan regalos para celebrar, sin embargo, nunca falta un novio pichirre que encuentra la manera de persuadir el regalo o inventan cualquier cosa para no tener que gastar grandes cantidades de dinero en cosas “innecesarias”. En este día nunca fallan los que resuelven de una manera más sencilla y como excusa dicen que harán una caminata romántica en algún parque.

“Este es un día comercial, yo no lo celebro, prefiero ahorrar porque no se sabe lo que pueda ocurrir. Prefiero tener dirigir ese dinero para una emergencia, eso es más importante y considero que también es un acto de amor”, expresó William Berrios.

“Una vez salí con un tipo tan pichirre, que me llevó a comer empanadas en una mesita y de paso me tocó pagar a mi porque cuando le pasaron la tarjeta decía: Fondo insuficiente. Me pidió el favor de que pagara que él después me los transfería y el condenado nunca me pagó”, relata Andrea García.

Existen varias formas de demostrar el cariño, sea lleno de grandes o pequeños detalles. Lo importantes es que tu pareja sienta que la tienes presente cada día del año.

Noticia al Día