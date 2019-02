Hoy celebra cumpleaños, Ramón Luis Ayala Rodríguez, o sea, Daddy Yankee

febrero 3, 2019 - 6:24 am

Ramón Luis Ayala Rodríguez (San Juan, 3 de febrero de 1977), conocido como Daddy Yankee, es un cantante, actor, productor discográfico, locutor de radio y empresario estadounidense de origen puertorriqueño.

Diversos sectores de la crítica le consideran «El rey del reguetón»,​ por ser uno de los pioneros del reguetón y de los responsables de haber popularizado ese género musical en América Latina y el resto del mundo tras haberse consolidado como uno de los artistas más respetados e influyentes del circuito urbano latino.​ De la misma manera, el portal estadounidense Allmusic afirma que el puertorriqueño «ayudó a establecer el reguetón como un estilo de música durante el siglo XXI».

Luego de haber establecido una carrera musical en su natal Puerto Rico, en julio de 2004 Daddy Yankee lanzó internacionalmente su tercer álbum de estudio, Barrio fino, que logró ubicarse en la primera posición en ventas de la lista Top Latin Albums de Billboard,​ la lista de álbumes latinos más importante de los Estados Unidos. El álbum vendió más de dos millones de unidades a nivel global, y se convirtió en el disco latino más vendido de la década en los Estados Unidos, siendo además catalogado como el «álbum de la década» en la categoría de Latin Albums por la revista Billboard y uno de los mejores cuarenta álbumes de los años 2000 por el portal web About.com;​ por lo que fue la producción que logró proyectarlo definitivamente a nivel internacional. En total, cuatro de sus álbumes de estudio han liderado la lista Top Latin Albums,​ por lo que desde su debut, Daddy Yankee ha vendido más de 20 millones de álbumes a nivel mundial, transformándose en uno de los cantantes latinos con mayores ventas.

Parte de su éxito reside en haber dado a conocer el reguetón en particular y la música urbana latina en general fuera del mercado latinoamericano, logrando establecer varios éxitos en mercados musicales importantes como Europa.Ha obtenido diversos reconocimientos, entre los que se encuentran, once premios Billboard de la Música Latina en las categorías de artista y álbum latino del año en 2005,​ álbum y canción reguetón del año y artista del año en 2006,​ álbum latino y reguetón del año en 2008, un premio Spirit of Hope en 2009 y otros tres premios en 2011. También fue ganador de dos Premios MTV Latinoamérica en 2006 y 2007. Fue reconocido por la prestigiosa revista estadounidense Time como una de las 100 personas más influyentes del mundo en 2006 mientras que la cadena de noticias por cable CNN también lo nombró una de las celebridades hispanas más importantes e influyentes del mundo en 2009.

