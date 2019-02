Holmes Trujillo: Hay información sobre serias y creíbles amenazas

View this post on Instagram

#25Feb El canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo aseguró este lunes que la vida e integridad del presidente de la Asamblea Nacional, quien se juramentó presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, corre peligro. A la salida de la reunión del Grupo de Lima, Holmes Trujillo denunció que "hay informaciones sobre serias y creíbles amenazas a la vida e integridad de Juan Guaidó y su familia; desde Bogotá queremos responsabilizar al régimen de Maduro de cualquier acción violenta contra él, contra su señora o sus familiares (…)". Agregó que de materializarse estas amenazas "se convertiría no solamente en otro crimen, sino que daría lugar a una situación internacional que obligaría a actuar colectivamente al Grupo de Lima acudiendo a todos los mecanismos legales y políticos", Para conocer mayor información de esta u otras noticias visita nuestra página web www.noticiaaldia.com