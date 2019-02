Historias de miedo para contar en la oscuridad" se estrenará en agosto

febrero 8, 2019 - 10:39 am

Dirigida por André Øvredal, “Scary Stories to Tell in the Dark” (“Historias de miedo para contar en la oscuridad” en América Latina) se basa en la serie de libros homónima escrita por Alvin Schwartz e ilustrada por Stephen Gammell, publicada entre los años 80 y principios de los 90.

La trilogía ha vendido más de 7 millones de copias en todo el mundo y hoy llega al cine con Guillermo del Toro como productor.

Según su sinopsis oficial, “inspirado en una de las series de libros más terroríficas de todos los tiempos, ‘Scary Stories to Tell in the Dark’ sigue a un grupo de adolescentes que deben resolver el misterio que rodea a una ola de muertes espectacularmente horribles en su pequeña ciudad”. Por tratarse de Guillermo del Toro como productor, sabemos que será una obra magistral cargada de alegorías extrañas y propias del terror, ambientes inesperados y todo un mundo fantasioso y al mismo tiempo terrorífico que envolverá al público en general y los dejara sin dormir durante varias noches.

Guillermo del Toro es uno de esos referentes del cine más aclamados en los últimos 5 años, quienes vieron el orfanato saben que él no conoce de intermedios ante la crítica, simplemente luego de ver sus películas o lo odias o lo amas. Sus films siempre van mas allá de lo superficial, y el cuestionamiento a la sociedad se hace una viarible permanente en sus trabajos. Presenta siempre personajes muy bien desarrollados a nivel psicológico y emocional aspecto que a sus fanáticos les encanta

La película, que se estrenará en agosto del 2019, está conformada por cuatro cortos que estarán íntimamente conectados: ‘The Pale Lady’, ‘Red Spot’, ‘Jangly Man’ y ‘Big Toe’.En el primer póster de la cinta de terror aparece un espantapájaros en medio de un campo de maíz, ya con esa ilustración en el póster podemos imaginar que se trata de una historia que les erizará los pelos a todos los espectadores que se atrevan a asistir a las salas de cine a disfrutar tan espeluznante film.

Noticia al Día / Vania Vásquez