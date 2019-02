Celebremos el Oscar que se ganó Penélope Cruz un 23 de febrero

febrero 23, 2019 - 6:44 am

Tal día como hoy en 2009 la sensual actriz española Penélope Cruz Ganó el premio Oscar como Mejor Actriz de reparto gracias a su participación en la cinta de Woody Allen “Vicky Cristina Barcelona”, en donde interpretó a Maria Elena, un papel que la revista “Las Vegas Player Magazine” calificó como “seductor y tempestuoso.”

Esta mujer a quien algunos tabloides han calificado como la “Hechicera Española” nació en Madrid el 28 de abril de 1974 y desde niña mostró ser una artista compulsiva al imitar comerciales de televisión para entretener a su familia. Además de actriz es bailarina. Su momento llegó a los 15 años cuando resaltó por encima de 300 chicas en una audición para una agencia de talentos, lo cual la llevó a diferentes roles en televisión española, videos musicales y de ahí a la gran pantalla.

Su primer gran momento en el cine fue en la película “La Niña de tus Ojos”, en donde nuevamente utilizó sus sexis atributos para encarnar a una seductora actriz que atrapa la atención de un ministro de la Alemania Nazi.

La base de datos de cine IMBD señala que Cruz comentó una vez en entrevista que era cautelosa de no ser “encasillada como una hermosa damisela”. Para fortuna de ella su carrera ha sido bastante sólida con papeles diversos y exigentes. Algunas de las producciones donde ha participado son Vanilla Sky, Piratas del Caribe en Mareas Misteriosas, Volver, Bandidas y, por supuesto, Vicky Cristina Barcelona.

Sin embargo, es difícil imaginarse su sensualidad revestida de forma tal que cubra sus encantos y belleza natural.

Lo curioso es que la propia actriz no cree ser hermosa. “Puedo lucir bien y puedo lucir fea. Lo divertido es que cuando era joven quería que todos me vieran y ahora me gusta mirar a otras personas porque puedo aprender muchas cosas interesantes de esta manera”.

Aquí presentamos una galería con algunas de sus fotos más sensuales para que el lector emita su propio juicio al respecto.