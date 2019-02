Gustavo Ruiz: “Venezuela es una prioridad global y es irrebatible el avance político”

View this post on Instagram

Es irrebatible el avance político en la jornada de ayer. Estas portadas de los principales diarios del planeta, son una muestra que Venezuela es prioridad global. Con el inmediatismo característico de nuestro "ADN social", muchos esperaban que ayer Maduro llamaría a @jguaido para entregarle las llaves de Miraflores, eso es una ingenuidad !!! El diseño estratégico ha sido impecable, cada paso se analiza previamente, incluso la "ruta crítica" a los fines de prever las acciones. Las decisiones a tomar no son "hepáticas", hay que privilegiar la inteligencia emocional para que con la mesura necesaria asumir el camino hacia el objetivo. A pesar de nuestros afanes, debemos entender que hay reglas y protocolos que es necesario atender para que se activen otras acciones. Después de los hechos de ayer, que creen que hará el "Grupo de Lima" en la OEA? y como quedará la correlación de votos en su seno? Almagro ya está haciendo lo propio y Guaidó con sus asesores políticos, está transitando los "lobby" necesarios para activar las acciones internacionales que conjuntamente con la fuerza social interna le pondrá fin a esta tragedia. El compromiso de la coalición internacional encabezada nada menos que por Trump, es llegar al final, erradicar el comunismo de nuestro hemisferio, acaso eso es poca cosa? Confiemos en @jguaido pues lo que nos espera después de esta fase es la libertad, el progreso y el bienestar, pero para ello debemos mantener la lucha con constancia y perseverancia; sin duda falta poco, pero debemos entender y asumir que este es un complicado proceso político en la historia del mundo, que además es inédito y en consecuencia el desenlace será inédito !!!