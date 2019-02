Guerra: “En las sanciones de Trump no está prohibido comprar medicinas en el mercado internacional”

febrero 5, 2019 - 10:37 am

En una entrevista realizada en el programa Primera Página, transmitida por Globovisión, el diputado de la Asamblea Nacional (AN) y economista, José Guerra, indicó que el país necesita de la ayuda humanitaria y destacó que el “bloqueo” impuesto por Estados Unidos no prohíbe la compra de medicinas en el mercado internacional.

“Si tú tienes los dólares, vas a los grandes laboratorios, al mercado internacional de la medicina y la compras. En las sanciones de Trump, no está contemplado que el venezolano no pueda acceder a la compra de medicina, (…) no hay una resolución que lo prohíba”, expresó.

Guerra enfatizó que “aquí lo que ha pasado es que se han robado el dinero que iba para la salud”.

Además señaló que el Gobierno le “ha hecho un gran daño a la salud del venezolano” al comprar medicinas a Cuba y la India “en lugar de comprarlas por los canales ordinarios”.

Con respecto al “Plan País”, impulsado por el presidente encargado, Juan Guaidó, expresó que su objetivo principal es “abatir” la hiperinflación y que si no “la paramos en seco, no solucionaremos el problema”.

Acotó que Venezuela tiene un grave problema de deuda externa, “debe 7 mil 500 millones de dólares”, por ello, “nuestra propuesta es refinanciar la deuda externa en términos rápidos, inclusivos y transparentes”.

En referencia al bloqueo hacia Petróleos de Venezuela (Pdvsa), advirtió que “no podemos permitir que los activos venezolanos sean saqueados ni robados, sino que se mantengan como propiedad de la nación y vamos a hacer todas las diligencias conducentes para que esos activos sean de la nación y que no puedan ser expoliados ni por los acreedores y ni por sus administradores actuales”.

En cuanto a los pasos requeridos en la “Ruta de Transición” que enfrenta el Parlamento y su presidente Guaidó, al referirse a las elecciones libres, acotó que “necesitamos un CNE que no sea nuestro, que esté al servicio del país, necesitamos un CNE equilibrado para que haga unas elecciones donde se respete el voto, el voto en la democracia es el instrumento perfecto”.

Realizó un mensaje hacia la Fuerza Armada en el que especificó que no quieren un golpe de Estado en Venezuela, “lo que queremos es que una Fuerza Armada haga valer la Constitución, que esté al servicio de la nación y nunca de una parcialidad política, necesitamos gente cabal, gente honesta”.

“La Fuerza Armada en nosotros tiene un aliado, valoramos su trabajo y los llamamos a que hagan valer la Constitución”, puntualizó.

El Universal/Noticia al Día