Guanipa en NAD: La salida de Maduro es irreversible, él decidirá si se va por las buenas o por las malas

febrero 15, 2019 - 2:48 pm

“Nosotros no estamos hablando de intervención militar en Venezuela, estamos hablando de presión internacional”

El diputado de la Asamblea Nacional (AN), Juan Pablo Guanipa, visitó Noticia al Día para expresar sus ideas sobre el contexto político y social que vive Venezuela en los últimos días.

En este sentido, profundizó sobre las acciones de la comunidad internacional, la ayuda humanitaria y su ingreso al país, así como también la labor del parlamento para lograr un cambio político en la nación.

P: ¿De qué se trata la ayuda humanitaria para Venezuela?

R: La ayuda humanitaria es una necesidad, aunque esta dictadura diga que aquí no hay crisis humanitaria, que no es necesaria ninguna ayuda, que estamos hablando de una invasión biológica… Todos estamos claros que lo que está pasando en el país es inaceptable; Tenemos a más de 300 mil personas en situación de vulnerabilidad porque no han podido contar con tratamientos ni medicinas para atender enfermedades crónicas como la hipertensión, diabetes, entre otras. Si a eso le sumamos toda la gente que, lamentablemente, vive en pobreza extrema porque no cuenta con alimentos, entonces la ayuda es más necesaria. La ayuda humanitaria es para los sectores más vulnerables, no es que los supermercados estarán totalmente dotados, no podemos generar expectativas falsas de lo que es la ayuda humanitaria.

P: ¿Que pasará el 23F si la FANB no permite el ingreso de la ayuda humanitaria?

R: Con respecto a la entrada de la ayuda humanitaria el 23F, eso va a generar una tensión importante y nosotros tenemos que estar preparados. Lo primero es que los diputados nos estamos comprometiendo a ir a las ciudades desde donde vendrán los alimentos y medicinas, y estamos convocando a los distintos sectores para que nos acompañen en ese esfuerzo. El 22F habrá un gran concierto en Cúcuta, que va a ser como la apertura de esa ayuda humanitaria y es muy importante que los artistas que participen en ese concierto, también nos acompañen en el pase de la ayuda. Como dijo Guaidó ¡eso va a pasar sí o sí! Yo me resisto a pensar y creer que hayan factores militares que impidan que esa ayuda entre, porque la crisis del país la están viviendo ellos también–saben cuál es la situación ¿Qué van a hacer? ¿Nos van a tirotear? ¿Van a matar a la gente? ¿Van a impedir a través de la violencia que pasemos? Si hacen eso les va a ir mucho peor y al final la ayuda va entrar.

P: ¿Intervención militar extranjera?

R: Estoy convencido que los venezolanos que hemos intentado salir por todas las vías salir de esto, solo no podemos y por eso la comunidad internacional es fundamental en todo este proceso. Hemos logrado que la gente salga a la calle como lo ha hecho: de forma masiva, de una manera que contrasta con cualquier acto que hagan los afectos a la dictadura de Maduro. Esto no es un pleito gobierno-oposición, esto es pleito de una dictadura, de un pequeño grupo que tiene el país secuestrado y resistiendo. Nosotros nos estamos hablando de intervención militar en Venezuela, estamos hablando de presión internacional que logre que se generen las condiciones para que se produzca un cambio político en el país.

¿Qué pasará con Nicolás Maduro?

R: Para mí es irreversible la salida de Nicolás Maduro, Maduro se va… Ahora, él tiene que decidir si se va por las buenas o por las malas, porque hay un mundo entero que, en función de la preservación de la democracia, ejerce mecanismos de presión para que se dé el cambio político en el país. El llamado es que Maduro acepte las ofertas que le han hecho para que deje el país y pueda tener un espacio de escape, donde no pueda ser perseguido. Si el no acepta ese tipo de concesiones que se le hacen, quiere decir que, él está buscando una salida violenta ¿Cómo va a ser esa forma? De verdad que yo no lo puedo adelantar, pero sí creo que nosotros vamos a lograr liberarnos de Maduro y espero que sea de la forma más pacifica posible.

P: ¿Y el sector militar?

R: Estamos ejerciendo presión sobre la Fuerza Armada Nacional. Evidentemente, hay un nivel de complicidad en los altos mandos, que no es complicidad política sino económica. A través de la extorsión han generado una fortuna impresionante a los altos funcionarios del poder militar. Nosotros estamos apelando a las tropas, a los oficiales jóvenes, quienes tienen que asumir que el país está en una encrucijada y que en este momento es fundamental que ellos estén al frente por Venezuela. Ellos no se deben a parcialidades políticas, sino a una nación y, si esta, exige que se produzca un cambio deberían acompañarla.

Finalmente, el también exgobernador del Zulia, señaló: Estamos trabajando en la legitimación de los Poderes Públicos que no son electos por el pueblo, sino que, cuyas designación de sus autoridades corresponde a la AN, pero esta, por el bloqueo del TSJ, no ha podido ejercer esas funciones. En el Estatuto para la Transición se establece la reducción de los lapsos en las leyes para la designación de los distintos Poderes Públicos, por tanto, en los próximos días será designado el comité de postulaciones electorales para elegir un nuevo CNE. Nosotros queremos ir a elecciones pero no en estas condiciones, tenemos que darnos un plazo. La idea es que en año hayamos culminado eso y que en ese periodo se pueda dar un proceso electoral, que permita que tengamos un nuevo Presidente de la República y comience un proceso de construcción del país”.

Haroldo Manzanilla

Fotos: David Moreno

Noticia al Día