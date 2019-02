Guanipa: “Debemos reformar el sistema judicial venezolano”

febrero 20, 2019 - 4:11 pm

Torturas y represión, esas son algunas de las denuncias que se encuentran investigando los miembros del Comité de Política Interior de la Asamblea Nacional, quienes desde Barquisimeto, estado Lara, se reunieron con familiares de procesados que se encuentran en la cárcel de Uribana y otros centros penitenciarios de la región, además de víctimas de presuntos ajusticiamientos extrajudiciales.

Juan Pablo Guanipa, parlamentario y miembro de la Comisión, expresó que la justicia venezolana está “fracturada” y denunció que casos como estos se repiten en todo el país.

“Nosotros estamos en la comisión de política interior recorriendo el país porque los casos de tortura se repiten en toda la geografía venezolana. Vamos a revisar casos de tortura, de homicidios calificados, de cosas que están pasando que son absolutamente inaceptables y que reflejan que en Venezuela no hay justicia”.

El también gobernador electo del estado Zulia, indicó que tras acabar con la usurpación que existe en Miraflores, el sistema judicial venezolano debe ser sometido a una profunda revisión. “Cuando salgamos de Maduro debemos iniciar un proceso para recuperar la justicia. No puede ser que aquí maten a una persona que ni tiene antecedentes penales como el caso de Luis Ramos”.

Recordó que los venezolanos anhelan vivir en una “sana convivencia” pero el régimen ha “fracturado nuestra sociedad” al permitir el accionar de grupos delictivos.

“Nuestro país está signado por el terrorismo, el narcotráfico, la guerrilla, el paramilitarismo, la violencia política y eso afecta mucho a una nación que lo que quiere es sana convivencia, que lo que quiere es vivir bien, que quiere un gobierno que atienda los problemas y no sea parte de ellos”.

Guanipa conversó con algunos familiares de procesados penales, quienes describieron la situación que se vive en la cárcel de Uribana. “El mismo yugo que tiene el régimen a los venezolanos es el que le tiene a nuestros familiares en la cárcel y hasta peor” dijo Ana Quintero, esposa de uno de los detenidos.

“Yo no soy un animal para que nos metan en un área de visita que no está en condiciones, eso hiede porque las aguas se colapsaron. No buscan la raíz del problema. Ellos están en condiciones infrahumanas y la justicia no hace nada” sentenció la dama.

Nota de Prensa