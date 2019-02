Guaidó: Si Maduro convoca una elección parlamentaria “sería una torpeza y una soberbia sin sentido”

febrero 5, 2019 - 9:53 pm

El presidente de la Asamblea Nacional y quien se proclamó presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, manifestó este martes que la convocatoria de elecciones parlamentarias adelantadas por parte del presidente de la República, Nicolás Maduro “sería una torpeza política y una sorbería sin sentido”.

El diputado reflexionó que “ya fue un suicidio político el haber empujado una farsa como la del 20 de mayo, no quiero ni imaginarme las consecuencia social que tendría un evento similar“.

Asimismo, consideró: “Te voy a poner un solo ejemplo, ¿el 20 de mayo existió? No, no existió el 20 de mayo. Hoy lo desconoce el mundo, lo desconoce Venezuela, no solo creo que sería una torpeza política, sino una soberbia sin sentido”.

