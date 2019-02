Guaidó: “No es cierto que haya un bloqueo, hay sanciones a funcionarios corruptos y ladrones”

febrero 10, 2019 - 10:00 pm

El presidente de la Asamblea Nacional (AN) y quien se proclamó presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, considera que no existe un impacto negativo de las medidas unilaterales promovidas por parte de Estados Unidos contra Venezuela y aseveró que las sanciones tanto económicas como financieras de Washington comenzaron solo “hace una semana”.

En este sentido, Guaidó durante una entrevista exclusiva con Russia Today, sentenció que “no es cierto que haya un bloqueo, hay sanciones a funcionarios corruptos y ladrones, como se declaró culpable Alejandro Andrade, ex tesorero de la nación”.

“Odebrecht entregó 938 millones de dólares en 12 países, el escándalo más grande de corrupción y de sobornos de América Latina, pero un solo funcionario venezolano recibió 1.200 millones. No tiene que ver con el bloqueo, tiene que ver con que se robaron el dinero”, explicó Guaidó haciendo referencia al caso de Andrade, quien no era funcionarios del mandatario venezolano, Nicolás Maduro y vive en EE.UU. desde hace varios años y quien además se encuentra en investigaciones abierta en Venezuela por la venta irregular de bonos a la banca privada.

El parlamentario, enfatizó que casos como ese, promueven las medidas coercitivas que tomaron contra Venezuela y que agarró auge en el año 2017 tras la llegada de Donald Trump al poder, quien recientemente congeló activos de Venezuela en territorio estadounidense, así como la prohibición a los bancos de EE.UU de realizar transacciones con el Gobierno de Maduro o con PDVSA, lo cual ha afectado contundentemente la economía del país suramericano.

“Lo que tiene contra las cuerdas a Maduro es que se ahogaron en contradicciones, dilapidaron el capital político más grande que existió en Venezuela, luego de 20 años, y, lamentablemente, la ciudadanía es la que le pasa factura hoy“, sostuvo.

“Hasta que cese la usurpación”

A su vez, Guaidó parece sentirse confiado ante un posible escenario en donde se realicen comicios presidenciales en Venezuela, aunque de igual manera, se mantiene precavido y prefiere no fijar plazos para un evento como este.

“La fecha es muy precisa: cuando cese la usurpación, construyamos un nuevo CNE [Consejo Nacional Electoral], cuando tengamos auditoría al proceso, cuando tengamos el derecho a elegir y ser elegidos”, afirmó.

Esa nueva condición, que no está sustentada en la Constitución, fue avalada esta semana por la Asamblea Nacional (AN), con la aprobación de un ‘estatuto de transición’.

No obstante, dicha decisión fue declarada como nula el viernes por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), debido a dos razones: “es un texto inconstitucional y fue votado por una Asamblea Nacional en desacato”.

Respecto a un posible adelanto de elecciones parlamentarias, como lo ha propuesto el propio líder oficialista, Nicolás Maduro, el diputado asegura que un evento así se encuentra “descartado”.

“Maduro no tiene capacidad de hacerlo porque está usurpando funciones […]. Sería incurrir en el desastre”, afirmó.

“La ayuda humanitaria no es un show político”

Por otro lado, el líder opositor acotó que la ayuda humanitaria brindada por los Estados Unidos y países como Alemania y Canadá, no es un “show político” como ha dicho en reiteradas ocasiones el mandatario venezolano.

En este sentido, explicó que con dicha ayuda se podrá atender al menos “300.000 venezolanos que están a punto de morir”. Cabe destacar que el monto de la contribución anunciada por EE.UU. asciende los 20 millones de dólares, los cuales Maduro calificó como insignificantes si se comparan con los 20.000 millones de dólares que ha perdido el país como producto de las sanciones impuestas por la Casa Blanca.

Respecto a lo pronunciamiento de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, los cuales han enfatizado que no planean participar en la entrega de la ayuda humanitaria si no existe un acuerdo previo, Guaidó sostiene que Maduro “no tiene la posibilidad de dialogar”, por lo que recalcó que no habrá diálogo ni negociaciones con nadie de la cúpula oficialista.

“Maduro no tiene la posibilidad de dialogar”, sentenció Guaidó al tiempo que consideró que el “fracaso de los acercamientos entre el Gobierno y la oposición en 2017, quita del camino cualquier posibilidad de un nuevo encuentro”.

Sumarium / RT