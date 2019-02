Guaidó en encuentro con trabajadores: “Estamos recibiendo sus propuestas para la reconstrucción de Venezuela”

febrero 14, 2019 - 2:46 pm

Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y quien se juramentó como presidente interino de Venezuela, se reunió este jueves con los trabajadores para recibir propuestas.

En el encuentro, efectuado en la Universidad Central de Venezuela en Caracas, estuvieron presentes trabajadores activos y jubilados de distintos sectores. “Aquí estamos recibiendo sus propuestas para la reconstrucción de Venezuela”, dijo Guaidó.

Reiteró la necesidad de recibir la ayuda humanitaria en el país. “La ayuda humanitaria no es una caja, es una madre que hoy no tiene para darle almuerzo a su carajito, es una madre que no tiene para medicinas… Basta de miseria para con nuestra gente”, afirmó durante su discurso.

Especificó que tan solo este miércoles se recibieron 953 toneladas de ayuda humanitaria.

“Estamos seguro que la victoria es de Venezuela, es certeza de que vamos a lograr es mejor Venezuela. Si vamos a lograr las reivindicaciones de este pueblo. Cuenten conmigo”, acentuó.

Noticia al Día