Guaidó: El Psuv debe “decidir si sigue sosteniendo a una persona sin respaldo”

febrero 17, 2019 - 1:06 pm

El presidente de la Asamblea Nacional (AN) quien se juramentó como mandatario encargado, Juan Guaidó, dijo que el Psuv deberá decidir el próximo 23 de febrero si seguirá “sosteniendo” al presidente Nicolás Maduro.

“Creo que el 23 de febrero viene a ser una fecha que hemos construido”, dijo durante una entrevista en El Pitazo.

“Que decida entonces el Psuv si van a seguir sosteniendo a una persona que no protege a nadie, que saben que no les garantiza nada y sigue dilapidando el capital político que heredaron, y que desde que se lo entregaron lo que ha hecho es perder dirigentes, perder respaldo popular, no dar calidad de vida a los venezolanos. Incluso el Psuv tiene una decisión qué tomar. Si siguen sosteniendo a una persona sin respaldo popular, sin legitimidad, sin capacidad de financiamiento, sin capacidad de resolver la crisis económica, o si, por el contrario, vamos al cese de la usurpación, construimos un gobierno de transición y construimos elecciones libres, e incluso, puede dar lugar a ejercer política de verdad en Venezuela”, aseveró.

Al ser interrogado sobre si se postularía a unas elecciones presidenciales, Guaidó dijo que en estos momentos su función era “articular”.

“Yo quiero hacer todo lo posible para ser un servidor público de este país, para aportar de alguna manera, y mi gran rol en este momento es articular, unificar (…) Hoy tenemos que hablar de transición, de aglutinar, de fuerza y movilización, de invitar a todos para el 23 de febrero”, remató.

Sumarium/Noticia al Día