Guaidó designó a Roberto Marrero encargado del Despacho de la Presidencia

View this post on Instagram

Ardua tarea me encomendó mi hermano el Presidente (E) @jguaido encargarme de conducir el Despacho de la Presidencia, para mi ha sido todo un reto y un gran honor acompañarlo en este trayecto. . En menos de 1 mes de la instalación de esta directiva se lograron grandes objetivos: la unión de todas las fuerzas democráticas, la esperanza de un país que salió nuevamente a las calles a defender sus derechos, la definición de una ruta clara, el reconocimiento y respaldo de la comunidad internacional, la protección de los activos de la nación, la designación de representantes diplomáticos, la aprobación de una ley de Amnistía para estrechar manos con nuestra Fuerza Armada Nacional y la instalación de los centros de acopio para recibir toda la ayuda humanitaria que requieren 300 mil venezolanos que se encuentran en un estado crítico de salud. . No ha sido nada fácil, pero estamos convencidos de que cada vez estamos más cerca de lograr todos los objetivos que nos llevarán a conquistar esa Venezuela democrática, libre y prospera que merecemos todos los venezolanos. . A los que hoy estan afuera, les digo con mucha convicción, preparense para regresar. . ¡Dios los bendiga!. . ¡Vamos bien, vamos muy bien!. . #AsambleaNacional