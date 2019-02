Guaidó convocó una movilización el 23-F para acompañar las caravanas que irán a la frontera

febrero 16, 2019 - 2:00 pm

El presidente de la Asamblea Nacional (AN) quien se proclamó presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, se reunió este sábado en la sede de El Nacional en Caracas con el Voluntariado por Venezuela, para coordinar y organizar el ingreso de la ayuda humanitaria enviada por EEUU.

Guaidó convocó este sábado movilizaciones en todo el país el próximo 23 de febrero para acompañar caravanas que irán a la frontera con Colombia y a otros puntos a procurar la entrada de ayuda humanitaria enviada por Estados Unidos.

“No solamente va a ser en la frontera donde va a estar el movimiento voluntario (colaboradores del proceso), va a ser en todas las ciudades del país donde habrán concentraciones ese 23 de febrero para esperar el ingreso de la ayuda“, anunció Guaidó, en un acto en el que juramentó a miles de personas que participarán en el operativo.

Guaidó juramentó a lo más de 600 mil voluntariados, que hasta el momento se habían inscritos, para colaborar a que los insumos humanitarios llegue a las personas más vulnerables este próximos 23 de febreros.

“Nos comprometemos al ingreso de la ayuda humanitaria, y a permitir la distribución de la ayuda, pero sobre todo juramos lograr el cese de la usurpación y las elecciones libres”, manifestó.

Durante su discurso, Guaidó destacó que el primer gran rol de los voluntarios, es multiplicar el mensaje para que sean “millones”.

“Hoy vimos una luz que no fue la del final de túnel, la luz que hemos construido. Nos quisieron hacer ver que no éramos mayoría, que no podíamos, que la AN no cumplía su rol … pero vamos muy bien Venezuela”, dijo.

“Esa esperanza se va a multiplicar, esperanza a millón, porque vamos hacer millones de voluntarios para que entre sí o sí la ayuda humanitaria“, destacó.

La segunda tarea que tienes los voluntarios, aseguró el parlamentario, es “identificar” con las iglesias y las ONG los grupos vulnerables para priorizar la entrega de los beneficios.

Mientras que el tercer elemento, es conformar brigadas que irán a buscar los insumos de la ayuda humanitaria a las fronteras.

Destacó que en el cuarto elemento, los voluntariado recibirán una instrucción digital. “Jugada ganada no se canta”, manifestó al no revelar información sobre este objetivo.

El quinto y último elemento de la organización, es que todos los venezolanos salgan a respaldar el ingreso de la ayuda humanitaria el 23 de febrero, y “para decirle al mundo que vamos a estar en las calles hasta lograr el cese de la usurpación”.

“El 23F no solo habrá caravanas yendo a la frontera, sino que también habrá concentraciones en todas las ciudades del país para recibir la ayuda humanitaria”, indicó.

Guaidó, aseveró que el movimiento Voluntariado por Venezuela, es una organización “pacífica y determinante”.

“Mientras que el usurpador cree que por tener una banda puede ir a la carrera armamentística, mientras que hacen desfiles militares para obligar a la familia militar a oponerse a algo que no están de acuerdo. Hoy estamos aquí, para decirles que nuestro movimiento es pacífico y profundamente determinante … No solamente para pedir la ayuda humanitaria si no para exigir que cese la usurpación, porque con el cese de la usurpación vamos a lograr la libertad de Venezuela”, expresó.

Guaidó, aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a los empleados públicos, afirmando que son necesarios para lograr la libertad de Venezuela. “Ustedes también forman parte de la reconstrucción de Venezuela”.

Reiteró el llamado a los funcionarios de la FANB. “Tienen 7 días para que se pongan del lado de la Constitución y hagan lo correcto. 7 días para que ingrese la ayuda humanitaria”, señaló.

El líder opositor, aseguró que el ingreso de la ayuda humanitaria al país no se ha dado por la “soberbia” de un grupo “que no se ha dado cuenta” que su tiempo acabó.

“Hemos logrado 110 millones de dólares en ayuda humanitaria para Venezuela y eso no está ingresando hoy a Venezuela por la soberbia de un grupo que no se ha dado cuenta que su tiempo terminó“, puntualizó.

Sumarium/Noticia al Día