Guaidó anuncia que inicia movilización para ayuda humanitaria.

febrero 8, 2019 - 1:08 pm

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), y quien se proclamó Presidente interino, Juan Guaidó, anunció que este sábado y domingo inicia movilización del voluntariado para la ayuda humanitaria.

“El día de mañana y el domingo deben estar pendientes porque inicia la movilización del voluntariado de la ayuda humanitaria”, detalló.

Guaidó reiteró “la ayuda humanitaria no es un capricho. No son migajas. No es limosna, es necesidad a la que el régimen ha empujado al pueblo de Venezuela (…) Hoy se instaló el primer centro de acopio en Cúcuta. No nos vamos a detener ante las amenazas y el miedo”.

En este sentido, advirtió “si se atreven a seguir cerrando caminos, entonces todos estos voluntarios iremos a abrir los caminos para que ingrese la ayuda humanitaria. A un pueblo organizado no le gana a nadie”.

Asimismo, añadió “vamos a organizarnos para que ingrese para los más vulnerables”.

El presidente del Parlamento informó que en los próximos días se abrirán dos centros de acopio adicionales, al que ua se abrió en Cúcuta.

Reiteró su llamado al pueblo venezolano para que se manifiesten en las calles, “el 12 de febrero toda Venezuela vuelve a las calles a las 10 de la mañana para exigir el cese definitivo. Vamos a seguir hasta lograr nuestro objetivo”.

Noticia al Día