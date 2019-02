Gobernadora Laidy Gómez: “No me da miedo apoyar a la Asamblea Nacional”

febrero 3, 2019 - 1:34 pm

Laidy Gómez, gobernadora del estado Táchira, expresó que desde este estado fronterizo no le da miedo respaldar a la Asamblea Nacional, a Juan Guaidó y al pueblo venezolano.

Las palabras de la mandataria tachirense fueron durante la manifestación de este sábado, donde respondió ante amenazas que ha recibido.

“Por allí hay unas amenazas que se han generado en contra de la Gobernadora del Táchira. Yo le digo a Venezuela que a la Gobernadora del Táchira no le da miedo apoyar a la Asamblea Nacional, a la Gobernadora del Táchira no le da miedo a apoyar a todos los venezolanos que están dando la cara como Juan Guaidó que salió a dar la cara por su pueblo, a la Gobernadora del Táchira le da miedo abandonar ese pueblo que está enfermo, me da miedo seguir viendo la humillación como la que hemos visto en países latinoamericanos de los venezolanos”, dijo la regente, quien no especificó de qué sectores ha recibido estas amenazas.

Afirmó que “yo quiero una oportunidad para Venezuela, pero mis derechos a apoyar la esperanza, ese derecho no me lo puede quitar nadie con amenazas y amedrentamiento. es ese pueblo, el que hoy le dice al mundo entero que Venezuela se merece una oportunidad y esa oportunidad la construimos los venezolanos”.

Venezuela se merece una oportunidad porque el pueblo recuperó la esperanza y se unió en un mismo sentir #02Feb Rubio TACHIRA @unidadvenezuela pic.twitter.com/6e6G4OFr3g — Laidy Gomez (@laidygomezf) 3 de febrero de 2019

