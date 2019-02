Gazprombank de Rusia: Pdvsa no ha abierto nuevas cuentas

febrero 10, 2019 - 11:16 am

El banco Gazprombank de Rusia ha desmentido una información publicada previamente por Reuters, en la que se le habría acusado de haber permitido la apertura de nuevas cuentas por parte de la petrolera estatal venezolana Pdvsa.

En este sentido, afirmaron que las únicas cuentas de la estatal en el país serías las que ya tenían abiertas desde hace varios años.

“La información de Reuters no es cierta. Como una de las compañías petroleras más grandes del mundo, Pdvsa tiene cuentas abiertas con muchos grandes bancos, incluidos internacionales, sin embargo, enfatizamos que no se han abierto nuevas cuentas y que el banco no planea su apertura”, precisaron.

Por tal motivo, alegaron que “en el marco de la cooperación con varias empresas rusas que son clientes del banco, hace unos años también se abrieron cuentas de Pdvsa en el grupo Gazprombank”.

Cabe recordar que el día de ayer, Reuters había informado que la petrolera venezolana traspasaba las cuentas bancarias de sus empresas petroleras mixtas a Gazprombank y que está avisando a los clientes de dichas compañías que depositen los ingresos por ventas en una cuenta recientemente abierta en ese banco ruso, según lo reseñado por Actualidad.rt.

Sumarium