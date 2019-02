García Plaza a Padrino López: “No protagonizas una batalla contra el imperio, sino contra tu pueblo”

febrero 25, 2019 - 12:12 pm

El exministro de Alimentación, Hebert García Plaza, mediante sus redes sociales se dirigió al ministro de la defensa, Vladimir Padrino López.

“No estás protagonizando una batalla histórica contra el imperio sino en contra de tu pueblo. Reflexiona” indicó García tras develar un video donde se evidencia el deserto de unos GN adscritos al destacamento 6-23 de la población Santa Helena de Uairén.

Por otra parte quien realiza el video asegura que no desertan por la institución, sino por los jefes quienes “son los principales corruptos”. Por esta razón García le comenta a López “esta es la realidad del país y de la FANB más no la que tú de manera muy bien trabajada tratas de difundir a través de tu Instagram”.

García PLaza le sugirió a Padrinó López pensar en los ciudadanos del país explicando que tanto el Gobierno como la FANB “han entrado en un proceso de deterioro y deserción irreversible”.

.@vladimirpadrino esta es la realidad del país y de la FANB más no la que tú de manera muy bien trabajada tratas de difundir a través de tu Instagram. No estás protagonizando una batalla histórica contra el imperio si no en contra de tu pueblo. Reflexiona pic.twitter.com/acXSHSVZS2

— Hebert García Plaza (@HJGarciaPlaza) February 25, 2019