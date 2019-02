García Arocha: UCV facilitará la entrada de la ayuda humanitaria

febrero 17, 2019 - 9:36 am

En entrevista a Carlos Croes en Televen, la rectora de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Cecilia García Arocha, comentó que actualmente el desarrollo de los acontecimientos están bien encaminados. “La tolerancia y la paciencia son amigas de una ruta clara que se ha trazado (…) Estoy convencida de que vamos bien porque hemos visto acciones de políticos que han tomado decisiones que los venezolanos estábamos esperando desde hace algún tiempo”.

García ratificó que la misión de la UCV y de todas las casas de estudios es facilitar entrada de la ayuda humanitaria promovida por el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó. “Siempre hay que ofrecer los espacios de la UCV y de las otras universidades que se agrupan en la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (AVERU) para contribuir con el desarrollo del país, tenemos la obligación de orientar y contribuir a solucionar los problemas del país”.

Subrayó que en el Consejo Universitario se aprobó “exigir a las instancias competentes que se permita y facilite la entrada de la ayuda humanitaria suministrada por diferentes naciones que han ofrecido su aporte”.

Cuestionó que desde el oficialismo se continúe negando que exista una crisis humanitaria y se diga que los alimentos y medicamentos no reúnen las condiciones sanitarias requeridas. “A argumentos que no tienen sentido no voy a responder porque eso es una falta de respeto para el venezolano decir que la ayuda humanitaria esta envenenada o que los productos producen cáncer”.

“Decirle al venezolano que todo está perfecto y que se consigue todo es un fantasía”, subrayó al rechazar los argumentos esgrimidos desde el ejecutivo.

García Arocha ve con optimismo el proceso de reconstrucción y apuesta por el Plan País diseñado para construir un futuro productivo para Venezuela.

Unión Radio/Noticia al Día