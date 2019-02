Formaron una “Tramoya” para vengarse de su padre

febrero 15, 2019 - 7:24 pm

“El demonio se metió en la casa de Felipe y sus hijas por venganza lo acusaron de violador”, así lo aseguraron dos de los siete hijos de Felipe Enrique Hernández Rodríguez, expolicia jubilado, quien hoy permanece detenido en un comando de la CPBEZ en Maracaibo luego que tres de sus hijas lo denunciaran de haberlas violados.

Esta mañana un equipo de reporteros de NAD se presentaron en la casa del imputado, ubicada en la avenida principal del barrio 19 de Abril, parroquia Francisco Eugenio Bustamante de Maracaibo. Las jóvenes señalaron que su padre de crianza había abusado sexualmente de ellas y que una de estas había tenido un hijo de este.

El relato contado por estas jóvenes indignó a los funcionarios policiales y ayer mismo fue detenido cuando se presentó voluntariamente en el Centro de Coordinación Policial del CPBEZ, en el oeste de Maracaibo.

Francisca Hernández, de 19 años, una de las seis hijas de Felipe, le contó a NAD que todo fue una tramoya montada por sus hermanas Emely Hernández (23), Germania Blancarosa Hernández (24) y la menor de 14 años, las dos primeras hijas de crianza.

Esta joven y su tía keny Hernández, hermana de Felipe, relataron que Emely y Germania se fueron a trabajar a Colombia y hacían creer que laboraban en un puesto de comida rápida en Maicao y Felipe Hernández descubrió, con ayuda de uno de sus Amigos policías, que en verdad se prostituían en un bar de nombre Divón.

“A mi padre le pasaron hasta fotos de ellas cuando estaban en el bar. Indignado le dijo al marido de Emely, un funcionario policial, lo que esta hacía. Este último la dejó y por ello Emely planeo vengarse de esa forma cochina. Dijeron que el hijo de Germania, de apenas dos años, es de mi padre y eso es falso. Ella salió embarazada de un hombre y le tocó a mi padre mantener al niño mientras ella estaba en Colombia. Además de eso, mi hermana menor de 14 años, se quería ir con ellas y discutió con mi padre. Él le dio una cachetada y por rabia se confabuló con mis otras hermanas para denunciarlo y destruirlo”, reveló Francisca.

Indicaron que a la menor de 14 años, sus hermanas le lavaron el cerebro para que se les uniera. “Esta mañana en la medicatura forense ella confesó que su padre no la había tocado y que ella había tenido relaciones sexuales con su novio”, dijo keny Hernández.

En medio de los relatos, se presentó esa casa, Luz Celeste Molero, una de sus vecinas. Llevaba consigo varias hojas en donde no menos de cincuenta vecinos habían firmado para apoyar a Felipe Hernández. “Lo que hicieron esas muchachas es muy malo. Él lo que quería es un bien para sus hijas. A la menor de 14 años la reprendió para que no fuera a seguir los pasos de sus hermanas. Ese hombre vende hasta gasolina para mantener a su familia. Sólo lo vemos salir de su casa para que su hermano. No se imaginó que sus hijas mayores le fueran hacer eso. Es un hombre que hasta ora todas la noche. Por eso recogemos firmas, para demostrar su honestidad”, dijo indignada esta mujer.

Pero ya Felipe Hernández se encuentra a la orden del Ministerio Público y permanece recluido en el comando del CPBEZ. Aún está por verse el desenlace de esa historia que para una parte de los hijos de este hombre es una Tramoya.

