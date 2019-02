Fedeagro: Pequiven vende fertilizantes al doble del precio internacional

febrero 5, 2019 - 12:58 pm

El presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro), Aquiles Hopkins, denunció que la empresa Petroquímica de Venezuela (Pequiven) vende a los productores del país el saco de fertilizantes al doble del precio que se oferta en el mercado internacional.

En entrevista a Efecto Cocuyo este lunes 4 de febrero, el dirigente gremial explicó que la empresa estatal vende una tonelada a Bs.S 125 mil, lo que equivale a 800 dólares al tipo de cambio oficial Dicom (Sistema de Mercado Cambiario). En mercado internacional, una tonedada vale entre 350 y 380 dólares, dependiendo de la calidad del producto.

Implica que se necesitaría incrementar el rendimiento agrícola nacional a 80 mil kilogramos por hectárea sólo para cubrir el costo del fertilizante. Para este cálculo, Hopkins se basó en el precio del maíz. A la fecha, la productividad nacional es de 3 mil kilogramos por hectárea. Los países líderes en producción agropecuaria del mundo tienen una productividad de 12 mil kilogramos por hectárea.

Hopkins resaltó que los controles de precios implementados por el Gobierno nacional en 2018 quebraron a los productores nacionales, lo que trajo como consecuencia que los productos para la siembra que oferta Pequiven sean inaccesibles para los agricultores. “No tenemos cómo hacer frente a un nuevo ciclo de siembra”, señaló.

Baja calidad

A juicio del líder gremial, ha disminuido de forma importante la siembra en el país. A la fecha, se siembra sólo el 20% de lo que se plantaba hace cinco o seis años. Según datos de Fedeagro, extraídos de la Memoria y Cuenta del Ministerio de Agricultura y Tierras, en el año 2013 se sembraron 639 mil hectáreas, mientras que al año siguiente se plantaron 586 mil hectáreas.

La producción de café y arroz no es suficiente para abastecer ni 30 % del consumo de los venezolanos. En el caso del maíz y el azúcar, sólo alcanza para cubrir 20 % del gasto. “Lo que hay de hortalizas es lo que se produce. Por eso ves cómo la calidad de las hortalizas no es la de antes. Que la cebolla, el tomate y la papa no son de la calidad de antes”, comentó.

En abril del 2018, la Fedeagro dijo que Venezuela producía 25 % de la comida que demandaba su la población. A la fecha este porcentaje bajó al 20 %.

La organización ya había advertido sobre las dificultades para adquirir fertilizantes. En agosto del 2018, Hopkins afirmó que los insumos para la producción sufrieron un aumento del 5.200 % tras la publicación de la lista de 25 productos con “precios acordados”.

