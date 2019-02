Hace un año se nos fue la profesora universitaria América Rincón

febrero 25, 2019 - 1:51 pm

A través de la red social Facebook, se dio a conocer la lamentable noticia del fallecimiento de la reconocida docente universitaria América Rincón, el domingo 25 de febrero de 2018 a tempranas horas del día.

Rincón se desempeñaba como docente de lenguaje y comunicación, y semiología en la Universidad del Zulia.

Colegas y allegados de la docente lamentaron su partida a través de emotivos comentarios en la red social. Entre ellos el poeta Alexis Ramón Blanco, quien le dedico un sensible mensaje tras enterarse de la noticia.

“AMÉRICA….Toda esta tristeza lleva el tamaño de tu nombre. Extrañaré tu dolor, vertido en esos blues y en las músicas que compartíamos por acá. Celebraré, siempre, tus clases de semiología, todo ese savoir vivres que insuflaba tus aulas de esencias brillantes. Tu aura de hippie bonita enseñándonos aquellos Fragmentos de un discurso amoroso y aquel poema, Piedra de sol, los cuales recomendabas leer muy despacio, cual chicharritas de la mente zen. Hoy quisiera estar un póstumo ratito con vos, en el domingo tardío en que me entero que has volado e interpreto que es otra lentísima metáfora tuya. Y ese mismo esperpento de país que azotó tus últimas madrugadas ahora nos segrega. Entonces no iré a esa tétrica Mansión X, por las miserias del catch y otras miserias mías, por lo que Regaré nuestros jardines memoriosos con nuestras canciones de despedida…Zeppelin para volar con vos. Hoy seguramente estarás con George y John en el cumpleaños del de Muy sweet lord. Tararea la con ellos. Yo aquí estoy llorando. No es sino mi alma la que ahorita no puede parar de llorar.. ¡Salud, bienamada América…¡ Nos veamos por allá…”, público Blanco.

Noticia al Día