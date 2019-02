fallece el actor británico Albert Finney tras padecer cáncer de riñón

febrero 8, 2019 - 12:55 pm

El actor británico Albert Finney, candidato a cuatro premios Óscar de la academia de Hollywood, murió a los 82 años tras una corta enfermedad, informó hoy su familia.

Un corto cáncer de riñón fue la razón de su deceso, y por eso a partir de hoy no disfrutaremos más de su talento en la gran pantalla.

El fallecido actor inició su carrera en el teatro, estudiando en el Royal Academy of Dramatic Arts, donde fue compañero de Peter O’ Toole y Alan Bates dando sus primeros pasos en obras de William Shakespeare. A pesar de su éxito en el cine jamás abandonó los escenarios.

Ya sabemos de raíz el motivo de su excelencia en la actuación y es que desde muy temprana edad estuvo encima de las tablas enfrentándose al aprendizaje constante, con días buenos y días malos, pero todo eso termino en su éxito indiscutible y comprobable hasta hoy.

Finney fue célebre en películas como Two for the Road (1967) y Erin Brockovich (2000), entre muchas otras, así como en el filme de James Bond Skyfall (2012).

Caracterizado por pronunciar diálogos a la perfección será recordado eternamente pro todo cinéfilo que se respete. Despreocupado siempre por obtener o no un Oscar, nunca lo logró pero alcanzó galardones que también son de peso en el mundo del séptimo arte.

Albert Finney sostiene su premio BAFTA en los Premios de la Academia Británica de Cine en Londres el 25 de febrero de 2001. Finney ganó el premio de la Beca de la Academia por sus logros de toda la vida. Siempre se le conoció por una gran densidad en sus actuaciones; reflexivo pragmático y genial así era Finney cuando se su trabajo se trataba

Noticia al Día/ Vania Vásquez