Facebook adquiere su primera compañía centrada en Blockchain

Facebook, quien ha confirmado recientemente estar trabajando de manera directa en el desarrollo de tecnología relacionada con el panorama del Blockchain, ha completado la primera adquisición de una compañía especializada en el terreno. Se trata de la británica Chainspace, una startup centrada en los smart contracts y que ha sido fundada por investigadores de la University College de Londres.

Así lo ha podido confirmar Cheddar a través de la propia Facebook, aunque no han trascendido los detalles concretos del contrato ni la función que los empleados de Chainspace desempeñarán ahora en la plataforma de Mark Zuckerberg. No obstante, supone el primer movimiento evidente de la compañía en este sentido, clarificando que el trabajo que están llevando a cabo no es de carácter meramente exploratorio.

Una nueva criptomoneda

Además de la apertura de una nueva división dedicada a tal fin, que se sumaba de forma explícita al organigrama de la compañía para reseñar que Facebook comenzaba una andadura de la que pronto tendríamos noticias, en los últimos meses hemos podido saber que la tecnológica trabajaba en la creación de una criptomoneda –o al menos estudiaba la viabilidad del proyecto– y que pretendía hacer lo mismo en WhatsApp. La finalidad, en ambos casos, parece estar poco clara dado el prematuro desarrollo en el que aún se encuentran.

Conviene no perder de vista, en vistas de esta primera adquisición, los planes de Zuckerberg para crear una plataforma única en su base compartida por Facebook, Messenger, Instagram y WhatsApp, algo que se encuentra en su hoja de ruta de cara a 2020. De desarrollar finalmente una criptomoneda propia o una plataforma para implementar pagos en sus redes sociales a través de smart contracts o cualquier otra tecnología, la unificación de plataformas adquiría un sentido aún mayor para una empresa más consolidada y afianzada entre sus usuarios.

