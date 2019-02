¿Es más importante una negociación con Padrino López que con Maduro?

febrero 6, 2019 - 4:09 pm

Según el expresidente de la Federacion de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Produccion de Venezuela (Fedecámaras), Jorge Roig, para llegar a un acuerdo que sea beneficioso para el país, es necesario negociar con el Ministro de la Defensa, G/J Vladimir Padrino López, y no con el propio presidente de la República, Nicolás Maduro.

Roig se refirió a un audio difundido el pasado 28 de enero, a través de la emisora Unión Radio, donde Padrino López asegura que “la Ley de Amnistía no es suficiente para nosotros, parece que nos estuvieran perdonando algo que no hemos hechos (…) no nos sumamos a su llamado, nos odian, nos odiarán toda la vida, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está clara”.

El expresidente de Fedecámaras sostuvo “si alguien no puede decir esas cosas es Vladimir Padrino López, porque el día de las elecciones del 2015 cuando él con el Alto Mando Militar hizo que se reconocieran todos los diputados opositores, el país celebró que tuvieramos una Fuerza Armada Nacional (FANB), constitucional”.

Roig afirmó en Vladimir a la 1, el pasado martes que la Ley de Amnistía todavía es un proyecto al que se le pueden agregar y editar algunos puntos. “La Ley de Amnistía tiene que hacer que la FANB vuelva a tener un papel relevante en el desarrollo del país y que realmente se reincorpore a las funciones de la defensa de la soberanía”.

Noticia al Día