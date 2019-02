Estos son los 5 consejos para mantener un matrimonio feliz

febrero 18, 2019 - 7:40 pm

El respeto, la confianza, la seguridad y el apoyo forman parte los consejos para mantener un matrimonio feliz y te diremos cómo aplicarlos.

El organismo humano es incapaz de mantener viva la pasión por mucho tiempo desde comienzo de una relación, pues la pasión es un estado fisiológico que dura, por lo general, hasta 48 meses, pero para ello hay formas de poder hacer que siga viva la llama a través de los consejos para mantener un matrimonio feliz.

De acuerdo a la médica brasileña Cibele Fabichak, autora del libro “Sexo, amor, endorfinas y tonterías” por ejemplo, evalúa que para el cerebro existe un límite y que por más que queramos, no puede mantener el torbellino de hormonas por mucho más tiempo, por ende es biológico.

Durante el denominado “enfriamiento de la pasión”, muchas parejas se distancian e incapaces de construir el verdadero amor en la relación, optan por la salida más recurrente: el divorcio, por eso, para evitar en lo más posible que este sea su caso, le diremos cinco consejos para mantener un matrimonio feliz.

Apoyo mutuo

Uno de los consejos para mantener un matrimonio feliz es el apoyo, pues una de las principales quejas de las parejas es la falta de apoyo que encuentran en casa.

Confianza, confianza y más confianza

La presencia de los celos es aceptable, sin embargo estos deben ser controlados, pues cuando son en exceso pueden volverse agresivos y destruir una relación. Por eso no es bueno alimentar la inseguridad de la pareja.

No juzgar los errores

El no juzgar los errores es otro de los consejos para mantener un matrimonio feliz, pues todos se equivocan y, en una relación, en la que la persona tiene que pensar no solo en sí misma, sino también en la familia, los errores toman proporciones mayores. Una relación solo sobrevivirá con buena salud si los errores se enfrentan con humildad. Ya que esta es una de las principales causas de peleas lo mejor es buscar entender lo que está sucediendo, pensar en una solución apropiada, y actuar conscientemente sobre ella.

Conquistar y enamorar a diario

La otra persona tiene que ser conquistada todos los días, no importa cuánto tiempo hace que ya están juntos, el matrimonio debe ser como un noviazgo. De esta manera, nunca considerarán a la pareja como ya conquistada. Sino que por el contrario, continuarán siempre aquel agradable juego de la conquista, en el que todo el día estarán pensando en formas de expresar el amor y tocar el corazón de la pareja.

Respeto

El respeto es el más preciado de los consejos para mantener un matrimonio feliz, para hacerlo cumplir solo debes no me levantar la voz, pues el tono dulce surte mucho más efecto. Nunca expongas delante de los demás a tu pareja, recuerda que conforma junto a ti un equipo, y deben consolidar las bases a favor y no en contra.

Noticia al Día