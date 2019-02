Hoy se recuerda el nacimiento de un ángel: Farrah Fawcett

febrero 2, 2019 - 6:31 am

Farrah Fawcett (Corpus Christi, Texas; 2 de febrero de 1947-Santa Mónica, California; 25 de junio de 2009) fue una actriz y modelo estadounidense. Con múltiples nominaciones al Globo de Oro y premios Emmy, Fawcett alcanzó la fama internacional cuando protagonizó la primera temporada de la serie de televisión Los ángeles de Charlie. En la época de su matrimonio con el actor Lee Majors fue también conocida como Farrah Fawcett-Majors.

Un 25 de junio hace siete años, uno de los emblemáticos Ángeles de Charlie, Farrah Fawcett, murió a causa de cáncer.

La actriz nació en Corpus Christi, Texas, 2 de febrero de 1947 obtuvo múltiples nominaciones al Globo de Oro y premios Emmy.

Sin embargo, Fawcett alcanzó la fama internacional cuando protagonizó la primera temporada de la serie de televisión Los ángeles de Charlie.

En la época de su matrimonio con el actor Lee Majors fue también conocida como Farrah Fawcett-Majors.

En 1996, Fawcett obtuvo el puesto número 26 dentro de la lista de las “50 mejores estrellas de televisión de todos los tiempos” de la famosa revista TV Guide.

El 7 de marzo de 2010, durante la entrega de los premios Óscar en Los Ángeles, Fawcett no fue nombrada en el vídeo que homenajeaba a los artistas fallecidos en 2009.

Lucha contra el cáncer

El 4 de octubre de 2006 se reveló que Fawcett sufría de cáncer colorrectal, por lo que se sometió a cirugía y quimioterapia.2 Ante ello debió suspenderse indefinidamente una posible reunión del reparto original de Los ángeles de Charlie, ampliamente deseada por sus admiradores.

Aunque Associated Press informó en el cumpleaños sesenta de la actriz que ya se había recuperado de la enfermedad,3 el 16 de mayo de 2007 se supo que se había encontrado un pólipo maligno en el mismo lugar donde había sido tratada. Los médicos optaron entonces por usar radioterapia interna, decidiendo Fawcett poco después viajar a Alemania para someterse a procedimientos con células madre, no practicables en Estados Unidos.5 Este tratamiento fue filmado para un programa de televisión.

Según su médico, Lawrence Piro, en el tratamiento experimental al que se acogió la actriz en Europa, «fue sometida a una intervención menor que provocó una pequeña hemorragia en un músculo del área abdominal, causando una acumulación de sangre que le presionaba y le producía dolor. Fue un procedimiento sencillo».

Agotados los esfuerzos, el 5 de abril de 2009 Fawcett fue ingresada en un hospital de Los Ángeles en estado crítico,8 9 10 y al día siguiente Associated Press dejó saber que el cáncer había hecho ya metástasis en el hígado, aunque no era esa la razón de su hospitalización.

Craig Nevius, el productor con el que trabajó en el documental A wink and a prayer (‘Un guiño, una oración’), mismo que narra su combate contra el terrible mal, ejerció como improvisado portavoz de la actriz: “Se está recuperando y pronto será dada de alta. Se siente muy bien. Su lucha continúa. No se va a ir a ningún sitio por el momento. No está al borde de la muerte. […] Mantiene el buen ánimo con su habitual sentido del humor, y pronto será dada de alta”.

Semanas después, la enfermedad evolucionó a la etapa final, y Farrah Fawcett falleció en el hospital Saint John, de Santa Mónica (California), el 25 de junio de 2009. Su muerte quedó bastante opacada en los medios ya que falleció el mismo día que el cantante Michael Jackson.

Agencias