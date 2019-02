USA será "implacable" para impedir a Irán su programa de misiles

febrero 8, 2019 - 9:41 am

Estados Unidos prometió ser “implacable” para impedir que Irán desarrolle su programa de misiles, luego de que la República Islámica revelara una nueva arma balística tras efectuar con “éxito” una prueba de un misil de crucero.

Los Guardianes de la Revolución iraní revelaron un nuevo misil balístico con un alcance de 1.000 kilómetros, informó su agencia oficial Sepah News.

Se trató de la última demostración de poderío militar del país, cuando celebra el 40 aniversario de la Revolución Islámica y en momentos en que la tensión con Estados Unidos está en alta.

“Debe abordarse la forma descarada en que Irán ignora las normas internacionales”, dijo en un comunicado el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Robert Palladino.

“Debemos restaurar restricciones internacionales más estrictas para impedir el programa de misiles iraní”, agregó.

“Estados Unidos seguirá siendo implacable para reunir apoyo en todo el mundo con el fin de confrontar la imprudente actividad de misiles balísticos del régimen iraní, y seguiremos aplicando la suficiente presión sobre el régimen para que modifique su comportamiento maligno, incluyendo la aplicación total de nuestras sanciones”, señaló.

Teherán detuvo la mayor parte de su programa nuclear tras el acuerdo de 2015 firmado con las potencias a cambio del levantamiento de las sanciones, pero mantuvo el desarrollo de sus misiles balísticos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, abandonó ese tratado en mayo y reimpuso las sanciones, citando entre otros motivos el programa de misiles iraní.

“El último lanzamiento de misil iraní prueba que el acuerdo con Irán no hace nada para detener su programa de misiles”, tuiteó el secretario de Estado Mike Pompeo a última hora del jueves.

Iran’s latest missile launch again proves the Iran deal is doing nothing to stop Iran’s missile program. Iran is defying the UN Security Council as it advances its ballistic missile capabilities. We must restore tougher international restrictions to deter Iran’s missile program.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) 8 de febrero de 2019