La historia de Florinda Donner, la escritora y antropóloga venezolana que se convirtió en bruja y desapareció

Si está viva, Regine Thal (o Florinda Donner) tendría 74 años, pero ¿quién es esta mujer y qué la hace importante? Aquí trataremos de explicártelo brevemente. Su historia destaca por la curiosidad de su desaparición, uno o dos días después de que muriera el guru Carlos Castenada en 1998.

Se cree que Regine Thal nació en Caracas el 14 o el 15 de febrero del año 1944. Desapareció en California (EEUU) el 29 de abril de 1998. Fue escritora, antropóloga, conferencista y gurú. Escribió libros en inglés, aunque su lengua materna era el español.

Su padre era un inmigrante alemán y su madre una inmigrante sueca. Según su documento de divorcio (1972), Regina Thal se casó el 7 de diciembre de 1966 con Edward M. Steiner (un ingeniero petrolero de Houston) en México

Estudió antropología en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA). Obtuvo su licenciatura en 1972 y una maestría en 1974. En septiembre de 1971 conoció al peruano Carlos Castaneda, de 45 años, quien acababa de publicar su segundo libro: A separate reality: further conversations with Don Juan.

El 1 de marzo de 1972, Regina se separó de hecho de su esposo Edward Steiner. El divorcio se hizo efectivo el 10 de abril de 1972. Dos años más tarde, el exesposo de Regina (Steiner) falleció a los 44 años.

El 14 de junio de 1974, Regina Thal obtuvo una maestría en Antropología en la UCLA.1

En abril de 1976, Regina Thal obtuvo su candidatura para un doctorado en el Departamento de Antropología de la UCLA. Solicitó permiso para viajar a la selva amazónica venezolana y hacer un trabajo de campo acerca de los curanderos indígenas. Mientras estudiaba conoció a Castaneda y trabajó con él, abandonando el doctorado.

Además de trabajar en los libros de Castaneda, escribió varios libros acerca de la curación indígena, la brujería y el sueño lúcido.

En 1982, y bajo el nombre de Florinda Donner, Regina publicó un libro (en inglés): ‘Shabono: una visita a un mundo remoto y mágico en la selva tropical sudamericana’. En 1983, estalló la controversia cuando un artículo en la revista American Anthropologist acusó a Donner de no haber creado un trabajo etnográfico original, sino de haber escrito un remiendo hecho de relatos etnográficos publicados anteriormente por la brasileña Helena Valero, quien creció como cautiva entre los yanomami. Otro autor la criticó señalando que el libro era simplemente una autobiografía que presenta la experiencia personal y el desarrollo humano de Donner.

Finalmente, el doctorado de la UCLA sostuvo que ella había estado presente en Los Ángeles durante el período en que supuestamente vivió entre los yanomami. Cuando se publicó el libro, no se habían dado cuenta de que la autora era su antigua doctoranda Regina Thal, debido a que había utilizado un seudónimo.

El 14 de septiembre de 1993, Florinda Donner inicia el trámite en Santa Mónica (California) para cambiar su nombre por el de Florinda Donner Grau. Declara que nació en Amberg, Alemania.

El 27 de septiembre de 1993, Florinda Donner se casó legalmente con Carlos Castaneda, afirmando haber nacido el 14 de febrero de 1954 en Venezuela, y que su padre era alemán.

Por su parte, Carlos Castaneda había manifestado que los brujos no se enfermaban, y que él no moriría sino que, al igual que el protagonista de sus libros (Don Juan Matus) ardería desde dentro y se convertiría en una bola de luz que pasaría a otra dimensión. No cumplió su promesa: el 27 de abril de 1998 falleció a los 72 años de edad a causa de un cáncer de hígado.

Ese mismo día, Castaneda fue cremado, y uno o dos días después se fueron de Los Ángeles sus acompañantes ―conocidas como «las Brujas»―: Florinda Donner-Grau (Regina Margarita Thal), Taisha Abelar (Maryann Simko), Nury Alexander (Patricia Partin), Kylie Lundahl y Talia Bey (Amalia Márquez), quienes convivían con él como “esposas”.

Hasta la actualidad se desconoce el paradero de estas mujeres, pero se presume que se suicidaron, pues el esqueleto de una de ellas (Patricia Partin) fue encontrado en el Parque Nacional del Valle de la Muerte e identificado en febrero de 2006. En la secta de Castaneda se sigue diciendo que las Brujas «están viajando».

