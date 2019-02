España convocó al venezolano Alejandro Marqués

febrero 5, 2019 - 5:17 pm

Alejandro Marqués ha entrado en la convocatoria de la selección española sub-19. El delantero del Fútbol Club Barcelona se estrena en las categorías inferiores del combinado español tras rechazar en varias ocasiones la llamada de Venezuela, su país.

El pasado mes de octubre informamos en SPORT que Marqués había conseguido la nacionalidad española. El delantero prefiere jugar con el combinado español ya que jugar con Venezuela le obliga a viajes muy largos y lo aleja de la dinámica del Barça. Tras varias lesiones, Marqués está recuperando su mejor versión y está participando con el filial de García Pimienta. La decisión de Alejandro Marqués no le cierra las puertas a Venezuela ya que solo ocurrirá cuando haga su debut con la selección absoluta.

La Selección española Sub-19 se enfrentará en dos partidos amistosos a los combinados nacionales de Azerbaiyán y Escocia con vistas a preparar la Ronda Élite clasificatoria para el campeonato de Europa. Los dos encuentros amistosos se disputarán los días 12 y 14 de febrero en las instalaciones del Pinatar Arena, en la localidad murciana de San Pedro del Pinatar.

Alejandro Marqués no será el único azulgrana que está citado. Juan Miranda, Jandro Orellana, Arnau Tenas y Abel Ruiz también está citado. Precisamente, Abel ha sido convocado cuando aún no ha regresado a las convocatorias de García Pimienta. El delantero valenciano lleva varias semanas lesionado y está previsto que vuelva en los próximos días. La llamada de la selección española evidencia que Abel ya está recuperado aunque en el Barça aún no han informado de su regreso a los entrenamientos.

En la lista también están los ex azulgranas Ricard Sánchez (Atlético de Madrid) y Eric García (Manchester City).

