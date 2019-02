Esos detallitos que hicieron de Diomedes Díaz "El cacique de La Junta"

febrero 28, 2019 - 12:42 pm



El site en el Facebook Adolfina Nava nos presenta en ¡LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN! el video con el personaje popular que dio inspiración a la canción de Joselina Daza, escrita por el Maestro Alejo Durán e interpretada por el Cacique de la Junta, Diomedes Diaz.

En el pueblo de Patillal, tengo el corazón sembrado

y no lo he podido arrancar, Ay! tanto como he batallado

en el pueblo de Patillal, tengo el corazón sembrado

y no lo he podido arrancar, Ay! tanto como he batallado

Oye Joselina Daza lo que dice mi acordeón Ay! ombe

oye Joselina Daza lo que dice mi acordeón

yo no sé lo que te pasa con mi pobre corazón

Ay! oye Joselina Daza Ay! porque no me das tú amor Ay! ombe’

No se vayan a extrañar, no les cause maravilla

si me voy pa’ Patillal en busca de Joselina Ay! ombe’

Ay! no se vayan a extrañar, no les cause maravilla

si me voy pa’ Patillal en busca de Joselina Ay! ombe’

Oye Joselina Daza lo que dice mi acordeón Ay! ombe’

oye Joselina Daza lo que dice mi acordeón

yo no sé lo que te pasa con mi pobre corazón

Ay! oye Joselina Daza Ay! lo que dice mi acordeón Ay! ombe’

Pobre Alejandro Durán dejó su tierra querida

y se va pa’ Patillal en busca de Joselina Ay! ombe’

Las mujeres colombianas son hermosas, son muy lindas

Por eso es que Joselina se ha adueñado de mi alma Ay! ombe’

Oye Joselina Daza Ay! lo que dice mi acordeón Ay! ombe’

oye Joselina Daza Ay! lo que dice mi acordeón

yo no sé lo que te pasa con mi pobre corazón

Ay! oye Joselina Daza Ay! lo que dice mi acordeón Ay! ombe’

Autor: Alejandro Duran

VALLENATO [1985]