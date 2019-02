Erika Guevara: “Ayuda humanitaria no puede estar condicionada”

febrero 20, 2019 - 4:33 pm

La directora de la Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara Rosas, precisó que la emergencia humanitaria y la necesidad de cooperación es el “resultado de masivas violaciones a los derechos económicos y sociales cuya responsabilidad está en el Estado, y en el que no puede justificar que no sean atendidas”, aseguró.

Del mismo modo, indicó que se ha hecho un llamado a los estados que están preocupados por los Derechos Humanos en Venezuela, a que la cooperación internacional sea coordinado con las entidades de sociedad civil.

Por lo que insistió en que “la ayuda no puede estar condicionada ni sometida a negociaciones políticas, se tiene que garantizar que llegue la ayuda y el Gobierno debe reconocer lo que está pasando y no asegurar indolentemente que en el país no pasa nada”.

Expresó que cuando el estado no permite el acceso, está evidenciando la grave violación a los DDHH, por lo que desde el punto de vista del derecho internacional que establece diferentes mecanismos, cree que es importante “que la Naciones Unidas pueda intervenir” en una situación como esta, refiriéndose al 23 de febrero en el se pautó el recibimiento por parte del líder opositor Juan Guaidó.

En materia de derecho, aseveró que Venezuela “atraviesa por una crisis de masivas violaciones a los derechos humanos, en el hemisferio, una de las peores crisis en su propia historia, se violentan los derechos en todas su gamas desde las derechos civiles y políticos, con detenciones arbitrarias, no solo de líderes y personas que demanda el ejercicio de derecho a través diferentes expresiones”, detalló.

Precisó que otro síntoma que refleja la gravedad del asunto es la situación de los venezolanos fuera, señaló que han documentado casos en donde han expuesto su vida, por lo que “siempre hemos hecho un llamado a las autoridades que se trata un flujo de personas con necesidad de protección”, aseguró.

De acuerdo con el foro penal en la actualidad se encuentran más de 900 personas detenidas por motivos políticos, por lo que Guevera, precisó que en investigaciones hechas por la organización se refleja que en “Venezuela hay una política sistemática de represión violenta”, afirmó.

“El Gobierno está cometiendo graves daños con una fórmula que se ha venido perfeccionando, (…) con ejecuciones extrajudiciales, el uso excesivo fuerza letal y detenciones arbitrarias como modelo de control social”.

Precisamente la directiva contó 6 detenciones extrajudiciales en el país, e indicó que provienen de las Fuerzas Armadas Especiales (Faes), “comenten las ejecuciones a plena luz del día, y luego simulan enfrentamiento, en esto recogimos 50 testimonios”, enfatizó.

Remarcó que ante eventuales protestas que puedan tonarse violentas “los estados tienen la responsabilidad de garantizar que la personas puedan tener su derecho a manifestar pacíficamente, y “en el caso de que de las fuerzas de seguridad interfieran, tienen el deber bajo el derecho internacional de usar un uso proporcional de la fuerza”, apuntó.

Globovisión