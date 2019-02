Enrique Márquez: "Estamos viviendo un Gobierno de transición

febrero 26, 2019 - 2:02 pm

El dirigente opositor del partido Un Nuevo Tiempo (UNT), Enrique Márquez, aseguró este martes, 26 de febrero, que “Venezuela está pasando por un gobierno de transición liderado por Juan Guaidó hasta que Venezuela se recupere.

Las declaraciones fueron emitidas en el programa Vladimir a la 1, transmitido por Globovisión, donde aseguró además que “si la propuesta de una intervención está en la mesa, el principal responsable de ello es el gobierno y de ser así la Fuerza Armada debería decirle a Maduro -hasta aquí llegó usted-“.

Con respecto a la ayuda humanitaria, refirió que “la ayuda es para los más necesitados… Maduro neciamente insiste en que en Venezuela no hay crisis, que aquí no está pasando nada”. Asimismo, indicó que durante el ingreso de la ayuda el pasado sábado, “se impuso un ala radical terrible y violenta”.

Por otra parte, manifestó que “no me gusta darle mensajes a los militares, es una institución que me gusta respetar pero lo ocurrido el sábado demuestra una ruptura de la estructura interna. La fuerza armada debe reflexionar”.

“La oposición no utilizará armas, no utilizará más que las palabras y la voluntad. La violencia lo que trae es más violencia, reivindico que el camino pacífico es la mejor solución” enfatizó, al tiempo que acotó que “Nicolás Maduro se encuentra al margen de la Constitución, no aceptar la ayuda fue un error por parte del gobierno”.

“La comunidad internacional se da cuenta cada vez más de que con este gobierno no se va para ningún lado” añadió.

Márquez aseguró que el gobierno nacional se encuentra débil frente a la opinión pública interna, “no le doy probabilidad de permamencia” afirmó.

Intervención militar en Venezuela

Al consultarle sobre una presunta intervención militar en Venezuela, Márquez opinó que “hay una ilegitimidad de Maduro en el poder” y consideró que la violencia no es la solución.

“El apoyo a nivel internacional es unánime. No quisiera que eso fuera así (violento), si me tocara escoger yo plantearía una negociación política para dialogar porque ni el chavismo, ni la oposición ni los venezolamos queremos vivir así” declaró.

“El gobierno que venga tendrá una gobernabilidad insostenible si esta situación continúa, lo que queremos es que Guaidó continúe el gobierno de transición” agregó.

“Maduro pasándose de vivo hizo una elecciones fraudulentas… Estamos viviendo un gobierno de transición para ir a unas elecciones libres y como se debe. Hasta que Venezuela se recupere” aseguró el dirigente opositor. “Hay que ser bien terco, bien necio para querer permanecer en el mismo lugar sin apoyo político, sin apoyo internacional, solo con base en una cúpula” destacó, al referirse a Maduro. Al referirse a Guaidó, el opositor indicó “yo no creo que el gobierno se atreva a ponerle una mano encima a Guaidó porque es importantísimo su liderazgo en este momento, él garantiza hoy la unidad. Merece el respaldo de la clase política y de todo el país” manifestó. Vladimir por su parte repudió cualquier tipo de agresión a periodistas y medios de comunicación, con respecto a lo sucedido con Jorge Ramos en Miraflores. Noticia al Día