Mira donde se realizarán los conciertos por Venezuela en Chile y Panamá

febrero 22, 2019 - 10:51 am

Los países con mayor cantidad de migrantes venezolanos también se sumarán al Venezuela Aid Live que en pocas horas se realizará en Colombia

Hoy es un día de conciertos por Venezuela, así lo saben en Panamá y Chile, países que concentran gran parte de venezolanos que han salido de las fronteras y que hoy se suman a las actividades enmarcadas en el proceso de ayuda humanitaria.

En ambos países se establecieron agendas de conciertos y aquí te traemos la lista de los artistas que estarán presentes en cada una de ellas.

Panamá

La cita será este 22 de febrero en la plaza Francisco Arias Paredes de 6:00 pm a 10:00 pm, esto como parte de la invitación que hiciera la Coalition Aid & Freedom y será transmitido en señal abierta.

Doble Sentido, Ari & The Dollies (Ariastiodes Barbella exvocalista de Malanga), Panagaitas, Anibal Rey, Asim Somos, Pimientos Band, Geo, Carlin Gonzalez, Omsling D’ León y su Orquesta, Anabell Mora, New York New York, Son Arte y Sabor, Grupo Sabana, Anita Loynaz, Victoria Benarroch con la animación de Francisco León.

Chile

“Concentración Una Voz por Venezuela” esto será el sábado 23 de febrero, en el Parque Bustamante con la presentación de: Sonora Hugo Palacios, Sindicato Costeño, Mulato, Sirena Miler, Resiliente, Grado 23, Yulatiña, Yusman Patiño, Liberata, AfroCosta, Sentimiento Nacional, Simoney, Las Divas, Potencia Musical, Vene Almirón, Valeria Fernández, Alejandra Jhons, Arpa, Cuatro y Llano, Jorge Rigó y Somos Venezuela Danzas.

La animación de este evento estará a cargo de Pedro Carvallo, Edgar Martínez, Johy Salas, Carla Dagostino y Andy Salandy.

“Venezuela Aid Live” y “Hands off Venezuela”

Vale recordar que hoy en las adyacencias de la frontera colombovenezolana de la zona andina se presentarán los espectáculos “Venezuela Aid Live”, de parte de la oposición, y “Hands off Venezuela”, convocado por Miraflores.

Las tarimas para ambos espectáculos ya están listas. La de “Venezuela Aid Live” fue instalada en la vía al Puente Internacional Tienditas, mientras que la de “Hands off Venezuela” está en Ureña.

El primero, se presentarán más de 25 artistas internacionales, entre ellos Paulina Rubio, Nacho, Luis Fonsi, Miguel Bosé, Juan Luis Guerra, Ricardo Montaner, Alejandro Sanz, entre otros. En cuanto al segundo, Roberto Messuti, presidente de la Casa del Artista de Venezuela, informó previamente que serán 150 artistas, pero se desconoce quiénes son.

Luis Fernando Herrera

Noticia al Día