El“Pollo” Brito participó en recolección de insumos para Venezuela

Recolección humanitaria para Venezuela. Ayer 3 de febrero en @anylabdoral muchísimas personas se acercaron y demostraron lo que significa amar a nuestro país. Con la guía de nuestro pana @razielrod logramos lo que queríamos. Gracias a mis panas @jesusgomezlinares @juanramonelmaracucho @vicenttmusic @javierhalamadrid @showmanpacho @rodolfogomezl @soyvanessacarmona @johanleal17 @venezolanoskendall ¡¡¡GRACIAS!!!