El Zulia FC buscará hoy su segunda victoria en casa ante Academia Puerto Cabello

febrero 17, 2019 - 9:00 am

¡Listos! Tras una “semana larga” de trabajo, luego de sumar un punto en su pasado cotejo como visitante en Maracay, Zulia FC retorna al “Pachencho” Romero para medirse a Academia Puerto Cabello por la Jornada 4 del Torneo Apertura 2019 de la Liga FUTVE este domingo a las 4:30 de la tarde, en un duelo que, aunque de muy nueva data, se ha mostrado parejo en los dos únicos antecedentes entre ambos conjuntos.

Fueron ocho días de arduo trabajo enfocados en mejorar lo que ya viene dando resultados, una defensa que no ha recibido goles en los últimos 180 minutos, y en corregir aquella asignatura pendiente que avisa que el negriazul solo ha sacudido dos veces las redes contrarias en sus tres primeras apariciones. Con las adiciones de Junior Paredes y Marco Gómez, luego de su participación en el Sudamericano Sub 20, pero con la reciente baja de Luis Paz (tobillo derecho), el negriazul no piensa en otra cosa que sumar completo tal como hizo contra Deportivo Táchira hace 15 días atrás.

Por la misma senda

“Haber estado bien defensivamente en los dos juegos anteriores, seguro le permite a los delanteros estar tranquilos de cara a la portería contraria y eso ellos lo necesitan”, valora el capitán y arquero Leo Morales cuando piensa en el próximo reto. “Debemos seguir en ese camino y concentrarnos en hacernos fuertes en casa, aunque este es un torneo que le queda mucho camino muchos que empezaron bien, luego se cayeron, así que aquel que muestre una mayor regularidad, sobre todo en su patio, es el que va a estar tranquilo desde el principio”, expresó el jugador de raíces en el Oriente venezolano.

Actualmente, Zulia Fútbol Club se ubica en la casilla 13 con 4 unidades, sin embargo solo la diferencia de goles (-2) lo saca de la zona prometida de los primeros ocho, pues el equipo que se ubica octavo al momento de realizar esta previa (Deportivo Lara) tiene la misma cantidad de puntos, pero es su diferencial goleador (+1) lo que lo sitúa allí. Academia Puerto Cabello es dueño de la casilla 16 producto de dos empates en tres salidas.

En un nuevo reto

De cara a potenciar el frente de ataque, la llegada de Junior Paredes, quien desde el pasado miércoles está a la orden del director técnico Francesco Stifano, le brinda profundidad y presencia a los Hijos del Relámpago del Catatumbo.

Paredes marcó 7 goles en 9 encuentros en 2018, casualmente el último de ellos, con un soberbio remate de media distancia, contra el rival de turno de este domingo durante la fecha 17 del Clausura pasado. “Ya tenemos que cambiar el chip, ahora viene algo importante. Vengo a aportar lo mejor de mí y a dar lo máximo para que se den los resultados”, explicó el delantero de 18 años.

“Lo que nos espera con Zulia es algo muy bonito porque tenemos copa internacional en un mes y en el torneo queremos no solo clasificar, sino ir a ganarlo. Tanto Marco (Gómez) como yo estamos listos para ayudar en lo que el ‘profe’ necesite y conscientes que en nuestro rol de juveniles debemos superarnos siempre como futbolistas”, afirmó con madurez el canterano.

Daniel Rivillo será baja médica por tercer encuentro corrido por un esguince en su tobillo izquierdo. El aragüeño Robert Mosqueda será el árbitro principal del encuentro que contará con la transmisión radial de Suite 89.1 FM desde las 4:15 de la tarde.

Prensa Zulia FC