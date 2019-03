El venezolano Jhonattan Vegas se lució en la primera ronda y comanda el Honda Classic

febrero 28, 2019 - 10:40 pm

El venezolano Jhonattan Vegas, con una brillante tarjeta de 64 golpes, lidera el Honda Classic del circuito estadounidense de la PGA después de la disputa este jueves de la primera jornada.

En Palm Beach Gardens, Florida, el vinotinto destacó con seis birdies para terminar la fecha seis por debajo del par del campo y con dos golpes de ventaja sobre los estadounidenses Zach Johnson y Lucas Glover, el canadiense Ben Silverman y el sudafricano Ernie Els, sus más inmediatos perseguidores, con 66. El español Sergio García terminó el día con 67, a tres de la cabeza.

“Está muy bien siempre que vengo a este lugar y no hago ningún bogey. Fui capaz de golpear la bola muy bien hoy”, apuntó un satisfecho Vegas.

Siento que hoy jugué bien y pegué mis hierros lo mejor que los he pegado en todo el año. Este es un campo de golf que siempre me ha gustado”, dijo Vegas. “Es uno de esos campos que encajan muy bien conmigo. Uno tiene que pegarle bien a la pelota y recorrerlo realmente bien. Además de eso, emboqué unos cuantos putts”.

El jugador originario de Maturín, que se coronó campeón por última vez en el RBC Canadian Open en julio de 2017, pegó 15 de 18 greens en regulación y terminó con una ronda libre de bogeys.

“Me sentí en control prácticamente todo el día”, dijo. “Cuando logras eso en este campo de golf, con estos fairways y estos greens, puedes dejar la pelota en los lugares correctos, sin sudar demasiado. Eso siempre es bueno porque a través de los años este campo me ha sacado algunas canas, así que todo bien”.

Comenzando su día por el tee del hoyo 10, Vegas embocó tres putts para birdie desde al menos cinco metros en los hoyos 12, 17 y 7. Hizo dos putts después de pegar el green en dos, tanto en el hoyo 18 como en el 3. Además sumó otro birdie en el par-4 del hoyo 13 gracias a un sólido approach de 86 yardas.

“Cada vez que hay una ronda como esta es bueno”, agregó. “Es bueno para seguir con confianza, sabiendo que una buena ronda está siempre a la vuelta de la esquina. Lo que tengo que hacer es mantener la mente en un buen sitio y seguir mirando adelante”.

Happy with an opening 64 (-6) @TheHondaClassic. Played really solid today so looking for 3 more good rounds. Contento con el arranque en el @TheHondaClassic. Hice 64 (-6) jugando muy bien golf. Ahora a buscar 3 buenas rondas más. 🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪 pic.twitter.com/z1mb59LGV6

— Jhonattan Vegas (@JhonattanVegas) 28 de febrero de 2019