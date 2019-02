El pastor que “resucitó a un hombre muerto” en un video que se hizo viral y ahora enfrenta las demandas de varias funerarias

febrero 28, 2019 - 8:36 am

“Levántate”, grita un pastor a un cuerpo tendido en un ataúd, en un video que se ha vuelto viral en Sudáfrica. El supuesto cadáver se sienta rígidamente mientras la congregación estalla en gritos y vítores.

Un supuesto milagro por que el no todos están impresionados.

El pastor Alph Lukau,autoproclamado “profeta”,está siendo demandado por un grupo de directores de funerarias que dicen que fueron engañados para formar parte del evento.

Y la “resurrección”, que tuvo lugar fuera de la iglesia del pastor Lukau, cerca de Johannesburgo, ha sido ridiculizada en las redes sociales y condenada por las autoridades.

La Comisión de Derechos Culturales, Religiosos y Lingüísticos de Sudáfrica sentenció: “Los milagros no existen”.

“Son creados para tratar de obtener dinero de la desesperanza de nuestra gente”.

Las funerarias involucradas también han expresado su descontento, asegurando que fueron manipuladas.

Las tres compañías funerarias que dicen que fueron engañadas por el “esquema” están tomando acciones legales por daños a su reputación.

Kingdom Blue, Kings & Queens Funeral Services y Black Phoenix dijeron a los medios locales que los representantes de la iglesia los engañaron de diferentes maneras.

Los “presuntos miembros de la familia de los fallecidos” le dijeron a Kings & Queens Funeral Services que tenían una “disputa con otro proveedor de servicios funerarios”.

Los clientes supuestamente también colocaron “calcomanías de Black Phoenix en su auto privado” para parecer creíbles ante Kings & Queens Funeral Services cuando fueron a contratar un coche fúnebre.

Según los directores de las funerarias, el ataúd fue adquirido de Kingdom Blue.

Pero muchos sudafricanos han visto el lado divertido del asunto y comenzaron a publicar chistes en las redes sociales bajo el hashtag #ResurrectionChallenge.

@nmutula publicó estas fotos con el título “Paquete inicial de resurrección”.

@mdudemeister escribió: “La comida claramente tiene otro sabor después de una resurrección”.

The food clearly slaps different after being resurrected.😂😂 #ResurrectionChallenge pic.twitter.com/5U4uaWiutL

— Pootie Tang (@Mdudemeister) February 25, 2019