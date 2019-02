El padre de Anthony Davis no quiere que su hijo juegue con los Celtics

febrero 2, 2019 - 8:04 pm

El padre de Anthony Davis dejó claro que no quiere que su hijo juegue con los Celtics, luego de la deslealtad que le mostraron a Isaiah Thomas.

“Nunca querría que mi hijo juegue en Boston luego de lo que hicieron con Isaiah Thomas… No hay lealtad. Ese tipo dio su corazón y su alma y lo cambiaron”, indicó el papá del jugador.

Thomas fue traspasado aún cuando este jugó el mismo día del fallecimiento de su hermana para ellos.

Anthony Davis Sr aclaró que este tan sólo era su pensamiento independientemente de la decisión final que tome su hijo en el verano de 2020, cuando sea agente libre sin restricciones: “Esta es sólo mi opinión, no la de Anthony. Pero he visto cosas en Boston durante los últimos años y no hay lealtad”, sentenció.

Los Celtics están intentando que el jugador se mantenga en los Pelicans hasta el verano, cuando tendrán margen para pujar por él. Sin embargo, Davis no ha mostrado mucha ilusión por recalar en la franquicia de Massachusetts y más tras las dudas con el futuro de Kyrie Irving.

Los Lakers también están interesados por Davis, y ya le han trasladado una oferta a los Pelicans, con un ‘pack’ formado por Lonzo Ball, Kyle Kuzma, Rajon Rondo, Michael Beasley y una primera ronda del Draft. La propuesta fue rechazada desde Nueva Orleans, pero las conversaciones entre ambas franquicias siguen existiendo.

El futuro de Davis es incierto a solo cinco días de la fecha límite para concretar cualquier traspaso en la NBA. El jugador,que tiene contrato hasta 2020 con Nueva Orleans, habló por primera vez ante los medios sobre su decisión. “Les di a la ciudad, a la organización, a los aficionados todo lo que siento que podía. No sé por cuánto tiempo jugaré. Las carreras de las personas son cortas y siento que es mi momento de seguir adelante”, señaló.

Noticia al Día/Agencias