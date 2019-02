"I Cant't Get Enough" nuevo tema de Selena Gómez con J Balvin

febrero 28, 2019 - 4:01 pm

Tras una larga espera por parte de los fanáticos de Selena Gómez finalmente mañana será el lanzamiento mundial de: “I Cant’t Get Enough”, La nueva canción de Selena con J Balvin.

Para esta colaboración se unieron a los productores Benny Blanco y Tainy. Este tema super hot, tiene todos los ingredientes necesarios para bailar sin parar.

Las sospechas con respecto de que Selena y Balvin estaban trabajando con el productor Benny Blanco están rodando desde hace pocos días debido a una serie de pistas en instagram, pero, fue hasta que se reveló la foto de cuatro batas en donde se confirmó, que el nuevo proyecto de Selena Gómez se trata de una colaboración con J Balvin y Tainy.

Desde entonces, los artistas empezaron a dar pintas sobre cómo se escucharía esta nueva canción titulada:”I Cant’t Get Enough”, aumentando así la emoción de los fanáticos, y ahora que el tema será lanzado mundialmente no podemos dejar de escucharlo. Aún no se sabe si habrá video oficial para este tema, pero, Selena, Benny, Balvin y Tainy levantaron sospechas, luego de una publicación en sus cuentas de instagram en la que aparecen sobre una cama.

Cuando se le preguntó a J Balvin acerca de Selena Gomez, el artista respondió: “Ella es increíble, una chica tan humilde. Gran persona. Estoy realmente feliz de que ella sea como es”. Por otro lado, Tainy aseguró que el trabajar con Selena y J Balvin no fue difícil, ya que todo “surgió de manera natural”.

Con información El Tiempo/ Noticia al Día

Vania Vasquez