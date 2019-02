El francés Aymeric Laporte renovó por dos años con el Manchester City

febrero 22, 2019 - 9:31 pm

El defensa francés Aymeric Laporte renovó dos años más su contrato con el Manchester City, con el que queda ligado ahora hasta 2025, anunció este viernes el club campeón de Inglaterra.

El jugador de 24 años llegó a los ‘Citizens’ en enero de 2018, procedente del Athletic de Bilbao, en un traspaso estimado en casi 60 millones de euros.

“Desde que llegué me sentí bien acogido por Pep (Josep Guardiola, el entrenador) y los otros jugadores”, estimó el francés, titular esta temporada con el City.

“Este club me ofrece todo lo que me hace falta para mejorar mi fútbol. He realizado ya grandes progresos y quiero continuar con ellos”, añadió.

Este anuncio llega dos días antes de que el Manchester City se mida al Chelsea en la final de la Copa de la Liga inglesa.

