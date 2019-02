El ex NBA Greivis Vásquez generó revuelo al fotografiarse con Juan Guaidó

febrero 23, 2019 - 11:58 am

El basquetbolista venezolano y ex jugador de la NBA, Greivis Vásquez, apareció en las redes sociales en una fotografía con el presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó, lo cual generó malestar y muchos calificaron como un “cambio de bando”.

De esta manera, Vásquez estaría tratando de desligarse del “chavismo”, luego de que ha sido de conocimiento público su vínculo con el gobierno de Nicolás Maduro. El basquetero ha sido bastante cercano a Antonio “Potro” Álvarez, quien ha ostentado distintos cargos dentro del gobierno de Maduro, y también a los hijos de la Primera Combatiente, Cilia Flores, esposa del mandatario.

Vásquez, quien es parte importante en la voz de mando en la Federación Venezolana de Baloncesto, junto al presidente de la institución, Bruno D’ Addezio, dictó charlas motivacionales para los empleados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y lleva una relación de años con Jhon Keiler Jiménez, quien fue el funcionario que designó el Consejo Nacional Electoral (CNE) para organizar las elecciones de la Federación de Baloncesto, luego de un dictamen del TSJ que se publicó luego de las charlas que realizara Vásquez en sus instalaciones.

Las autoridades del TSJ y del CNE, al igual que el gobierno de Nicolás Maduro, no son reconocidas por más de 50 países, que por el contrario sí reconocen a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, lo que pudo motivar al ex NBA a dar el “salto”, igual que lo hizo el ex director de inteligencia General Hugo “el pollo” Carvajal.

En octubre de 2017, Greivis, además fue mencionado por el mayor general (Ej) Hebert García Plaza, quien fuera ministro de Transporte Acuático y Aéreo y ministro de Alimentación de Nicolás Maduro, como receptor de la cifra de 18 millones de dólares por parte del Estado venezolano. “En el Ministerio de Alimentación el tesorero Erick Malpica, sobrino de su esposa (Cilia Flores), me pidió cancelar al basquetbolista Greivis Vásquez 18 millones de dólares que se le debía”, declaró García Plaza al portal web elestimulo.com

