El ex basquetbolista Roque Osorio dictó una clínica de baloncesto en Maracaibo

febrero 21, 2019 - 3:55 pm

El ex basquetbolista Roque Osorio, quien en su época como jugador formó parte de la selección venezolana, dictó una clínica de baloncesto a los niños del colegio Los Maristas con la intención de guiarlos en todos los aspectos de este deporte: desde técnicas de juego hasta la alimentación adecuada.

Ejercicios físicos con balón, carreras, estiramientos, y una charla motivacional fueron los protagonistas de esta clínica. En el rostro de cada niño se veía la emoción de tener de frente a alguien que jugó de manera profesional.

Alrededor de 18 menores fueron los pautados para formar parte de esta charla. “A una edad tan corta, hay que decirles las cosas y corregirlos una y otra vez. Tienen que tener una corrección diaria”, expresó Osorio.

Asimismo, resaltó lo importante que es para los más pequeños escuchar a los experimentados. “Yo no tuve ningún jugador de la época que me hablara. Eso no existía. Es algo que quiero cambiar en este momento. He hablado con colegas para no dejar perder estas clínicas. Tenemos que cambiar la imagen del baloncesto”.

“Lo más importante de esto es que tengan una motivación extra a la que ya tienen en sus hogares. Mi principal misión es enseñarle a estos niños que siempre habrán obstáculos que hay que superar con sacrificio, fe y esperanza”, finalizó Osorio.

Esta clínica de baloncesto se concretó en la víspera del torneo de colegios que se llevará a cabo en los próximos días en Maracaibo.

Aarón Velazco

Fotos: Mysol Fuentes

Noticia al Día