El drama del niño atado con grilletes por su madre en Maracaibo

febrero 18, 2019 - 5:03 pm

La pasada semana fue una de las diez veces que el niño de nueve años había sido atado con grilletes y encadenado por su madre. El pequeño llegó a armarse en una oportunidad con una tijera para defenderse de tantos brutales castigos, les reveló a los funcionarios del CPBEZ que lo pusieron a salvo de su progenitora luego que su abuela materna denunciara a su hija por esos bárbaros maltratos.

El miércoles 13 de febrero, Gladys Josefina Chacón Torres, acudió a las fiscalía 33 del Ministerio Público, en Maracaibo, para denunciar a su hija Adgly María Briceño Chacón, de 35 años, madre de una niña de cuatro años y un varón de nueve. Por maltratar brutalmente a este último y encadenarlo en su habitación, fue que se dirigió al MP, dijo la fuente policial.

Funcionarios del CPBEZ que actuaron en la detención de Adgly María, comentaron que el sábado, la abuela de los dos infantes trató de denunciarla en el comando policial pero su hija no se lo permitió. Tuvo que resguardarse en la habitación con los pequeños hasta que su hija se fuera. Ayer domingo Gladys Chacón se dirigía a la policía con su nieto aprovechando que su hija Adgly no estaba en la casa, ubicada en la avenida 95 con calle 79J del barrio Libertador, pero a pocos metros de salir de la vivienda, Adgly la intentó golpear con un martillo para que no fuera a denunciarla, le habría confesado posteriormente Gladys a los policías.

Según la abuela, ella y su hijo pudieron neutralizar a Adgly y quitarle el martillo. Con esa herramienta y el niño se presentó Gladys Chacón al comando. Como media hora después su hija fue arrestada y llevada al Centro de Coordinación Policial, Maracaibo Oeste. Los funcionarios encontraron en la casa donde residía esta mujer con sus dos hijos, su madre y uno de sus hermanos, los grilletes y la cadena. Dos de estos fueron fabricados para colocarlos en brazos y piernas y otro en el cuello. Por ahora, ni la detenida ni sus parientes han dicho de donde salieron esas herramientas usadas con frecuencia en tiempos de esclavitud.

Esta mañana Adgly María Briceño trató de defenderse y responsabilizó a su madre de ser la verdadera castigadora de su hijo, a quien ella quiere sacar de esa casa para retornar a la isla de Margarita, donde residía hasta hace un año y habita la familia materna de su pareja ya fallecida, el padre de sus niños.

Dijo que todo comenzó por una bombona de gas que su hermano le tenía. Cuando fue a quitársela la golpeó hasta dejarla casi inconsciente tendida en el suelo. Confesó que sí le ha pegado a su hijo porque es muy lento para hacer las cosas y a veces no hace caso pero no lo ha encadenado. “No se de dónde sacaron esas cadenas”, agregó.

“Ella (Gladys Chacón) maltrata a mi hijo…lo tiene a monte. Una vez en Margarita lo golpeó en uno de sus ojos y andaba con un moretón”, manifestó esta mujer mostrando una actitud de confusión y contradicciones.

A primera hora de esta mañana la pequeña víctima de agresión acudió a la Medicatura Forense en compañía de su abuela. Al parecer el niño se encuentra bastante afectado por la serie de maltratos que ha recibido durante los dos últimos años.

Mientras tanto los carceleros de Adgly estaban a la espera de recibir la orden para trasladarla a la sede de los Tribunales. Hoy mismo el un juez de control podría decidir el destino de esa madre acusada de maltratar brutalmente a su hijo.

Fotos: Carlos Robertosn

Noticia al Día