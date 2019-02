El contrato que Emiliano Sala firmó con el Cardiff no tendría validez

febrero 21, 2019 - 2:37 pm

Según han dado a conocer este mismo jueves el periódico británico Daily Telegraph, el contrato que el argentino Emiliano Sala había firmado con el Cardiff no tendría validez, por diversas cuestiones legales y así se lo han hecho saber ahora los abogados al propio club inglés.

La explicación se encuentra, según el medio citado, en que dicho contrato no estaba completamente registrado el mes pasado, pues no era compatible con las reglas de la Premier League y en esas circunstancias el futbolista no podía participar en la competición. Así las cosas, el contrato tuvo que ser devuelto a los responsables del Nantes para que incorporasen las medidas oportunas con las que subsanar estas cuestiones legales y que así el futbolista pudiese unirse al Cardiff.

Todo esto supone un nuevo giro de los acontecimientos en la disputa legal que mantiene el equipo de la Premier con el Nantes, por el pago del traspaso del jugador. Ahora el Cardiff usará el estado de registro en la Premier para argumentar que Sala no era su jugador y que además el Nantes todavía no le había dado la baja laboral cuando falleció en el accidente de avión.

Agencias