El Chavo del Ocho ''Sin querer queriendo" se convirtió en un personaje que nunca olvidaremos

febrero 21, 2019 - 6:00 am

Hoy 21 de febrero recordamos los mejores vídeos del Chavo del 8 en honor al cumpleaños #90 del inolvidable Roberto Gómez Bolaños, ​​​ mejor conocido como Chespirito, quien fue un actor, comediante, escritor, compositor, director y productor de televisión mexicano.

Creador e intérprete de El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado, entre otros personajes.

En su primera temporada estrenó en 1974 uno de los episodios mas memorables del Chavo del 8.

Se estima que en 1975 más de 350 millones de telespectadores lo veían cada semana. En 1976 con ”Fuera Satanas” lleno de risas muchos hogares.

Y el muy recordado viaje a Acapulco estrenado en 1977 siempre es visto como una de sus mejores interpretaciones.

Con frases como “es que no me tienen paciencia”, “bueno, pero no te enojes”, o la mítica ”Fue sin querer queriendo”, el chavo del ocho se coló en nuestros corazones, y hoy en día sigue siendo uno de los referentes culturales de más de una generación.