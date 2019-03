El 28 de febrero queda marcado por la partida de Angelvis Gotera

febrero 28, 2019 - 9:49 pm

El 28 de febrero queda marcado por la partida física del saxofonista zuliano Angelvis Gotera. El periodista Alexis Blanco expuso a través de su facebook sus palabras ante la muerte del músico luciteño, nacido en Maracaibo.

“Se nos ha ido el hermano más bonito que jamás habrías podido soñar. En serio. Un artista que pintaba cuadros mollejúos y con unas ideas sublimes del arte pictórico. Y escribía poemas y canciones de amor. Y escuchaba muy buena e inédita música local que luego compartía, junto con Adílfer (¡ah!, danzan ahorita los brothers en la las lunas del paraíso), en la radio, “Goteras en la Noche”, expuso Blanco.

“Quienes podemos reportar desde el corazón de nuestro ahora arkángelus, Angelvis, afirmamos sin ambages que él jamás dio un paso atrás en cuanto a sus ideales. Jamás culpó a nadie de su desventura. Oró, eso sí, más que siempre por cada uno de nosotros. En esta instancia en la que no me dará ya más la gana de parar de llorar, sólo quiero acompasar ese último suspiro con el aplauso más tórrido y sincero que jamás escucharíamos tronar, en, suponte, el umbral de ese cielo que esta mañana has cruzado, amén…Sugeriríamos a la audiencia escoger una Canción para Angelvis y anexarla en la cola de la noche. Prométote, hermano mío, que te fumaré hasta el delirio. Multiplícame el abrazo con Adílfer”, escribió Blanco en su facebook en homenaje a Gotera.

Noticia al Día